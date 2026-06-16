Sudužo vienas iš legendinių JAV bombonešių – paaiškėjo aukų skaičius ir koks buvo skrydžio tikslas

Tai yra daugiausia mirčių sukėlęs incidentas, į kurį pateko bombonešis „B-52“ nuo 1982 metų. Tuomet, kaip tuomet pranešė „Associated Press“, per tą avariją devyni įgulos nariai žuvo vykdydami bandomąjį skrydį Matherio oro pajėgų bazėje.
Pasak pareigūnų, pirmadienio avarijoje nukentėjęs „B-52 Stratofortress“ vykdė bandomąją misiją ir pakilo 11 val. 20 min. vietos laiku iš atokios Edwardso oro bazės Mohavių dykumoje. „Tai buvo tragiška ir neišgyvenama“, – spaudos konferencijoje sakė pulkininkas Jamesas Hayesas. Edwardso oro pajėgų bazė yra didžiulė skrydžių bandymų bazė, esanti Mohavių dykumoje, maždaug 160 km į šiaurę nuo Los Andželo.
Kaip praneša CNN, pasak JAV karinių oro pajėgų atstovų, bombonešis „B-52“ vykdė bandymą, susijusį su radaro modernizavimo programa. Pirmadienio skrydžio metu lėktuve buvo du bendrovės darbuotojai.
Iš įvykio vietos paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį gaisrą, o iš bazės kyla stora juodų dūmų stulpas, matomas iš didelio atstumo. Remiantis pirminėmis nepatvirtintomis nuotraukomis, atrodo, kad lėktuvas nukrito ant bazės pagrindinio kilimo ir tūpimo tako arba šalia jo, tačiau tiksli vieta oficialiai nebuvo patvirtinta. Naujienos apie avariją pirmiausia pasirodė neoficialioje oro pajėgų socialinių tinklų grupėje, prieš bazės oficialų pareiškimą, o pirminėse nepatvirtintose ataskaitose buvo teigiama, kad avariją patyręs lėktuvas turėjo uodegos numerį 061. Šis uodegos numeris nebuvo oficialiai patvirtintas oro pajėgų.
„B-52 Stratofortress“ yra vienas iš labiausiai atpažįstamų orlaivių karinės aviacijos istorijoje – tai tolimųjų nuotolių strateginis bombonešis, kuris nepertraukiamai tarnauja JAV oro pajėgose nuo 1955 m., t. y. ilgiau nei trunka kiekvieno dabar juo skraidančio piloto karjera.
JAV oro pajėgos turi iš viso 76 „B-52H“ orlaivius, iš kurių 58 eksploatuoja aktyviosios tarnybos daliniai, o 18 – Oro pajėgų rezervas. Visi jie yra „B-52H“ variantai – galutinis ir galingiausias serijinės gamybos modelis.
Lėktuvas talpina penkių žmonių įgulą, gali skristi iki maždaug 50 000 pėdų (15 240 metrų) aukštyje ir gali gabenti įprastinius ginklus, kruizines raketas bei branduolines gravitacines bombas, todėl jis atlieka vaidmenį tiek įprastinėse puolimo operacijose, tiek ir Amerikos branduolinio atgrasymo oro pajėgose.
Susiję straipsniai
Galingas NATO bombonešis lankė Baltijos šalis – praskriejo vos 16 kilometrų atstumu nuo Baltarusijos sienos (4)
Baigėsi tarptautinės SOP pratybos „Liepsnojantis kalavijas 2024“: bombonešis B52 metė lazeriu valdomas bombas, narai užduotis vykdė iš povandeninio laivo
Edwardso oro pajėgų bazė nėra fronto kovinė bazė. Tai yra pagrindinis Jungtinių Valstijų oro pajėgų skrydžių bandymų centras, kuriame dislokuotas 412-asis bandymų sparnas – organizacija, atliekanti beveik visų oro pajėgų naudojamų orlaivių ir ginklų sistemų kūrimo bei eksploatacinius bandymus.
„B-52“ turi ilgą istoriją Edwardso bazėje, kur jis tarnavo tiek kaip bandymų platforma pačiam bombonešiui modernizuoti, tiek kaip pagrindas eksperimentiniams orlaiviams. Bazės ryšys su „B-52“ siekia dešimtmečius, o nuolatinis šio orlaivio buvimas bandymų laivyne atspindi, kiek dar darbo reikia atlikti su platforma, kurią Karinės oro pajėgos planuoja eksploatuoti bent iki 2050-ųjų, suteikus jai pavadinimą „B-52J“. Toks ilgas tarnavimo laikas liudija apie orlaivio konstrukcijos kokybę, tačiau tai taip pat reiškia, kad kiekvienas orlaivis yra nepakeičiamas, kol nebus leista pradėti naujų orlaivių gamybą – o to dar nebuvo padaryta.
Kas sukėlė pirmadienio avariją – mechaninis gedimas, skrydžio valdymo problema, variklio gedimas ar kitas veiksnys – šiuo metu visiškai nežinoma. Karinės oro pajėgos sušauks avarijos tyrimo komisiją – tai oficialus procesas, kuris paprastai trunka kelis mėnesius ir kurio pabaigoje parengiama vieša ataskaita, kurioje nurodomi veiksniai, prisidėję prie avarijos, ir pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti panašių incidentų. Kol šis procesas nebus baigtas, bet kokios prielaidos apie pirmadienio avarijos priežastis būtų tik spekuliacijos, rašo „Defence Blog“.
sudužo lėktuvasbombonešisbombonešiai
Rodyti daugiau žymių