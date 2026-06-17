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Įspūdinga: įvertino, per kiek rusų gynybos sluoksnių prasiskverbė Maskvos naftos gamyklą atakavę dronai

2026 m. birželio 17 d. 20:44
Lrytas.lt
Antradienį, birželio 16 d., Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos, bendradarbiaudamos su specialiųjų operacijų pajėgomis, gynybos žvalgyba ir saugumo tarnyba, paleido tolimųjų nuotolių dronus, kurie smogė naftos perdirbimo gamyklai, esančiai vos už 15 km nuo Kremliaus. Tai yra Maskvos naftos perdirbimo gamykla, esanti Kapotnijos rajone.
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Ši naftos perdirbimo gamykla per metus gali perdirbti iki 11 mln. tonų žalios naftos, patenkindama 40 proc. Maskvos benzino poreikių ir 50 proc. dyzelino poreikių, taip pat yra pagrindinis lėktuvų kuro tiekėjas Maskvos oro uostams. Dėl savo vietos pačioje Maskvos širdyje ir svarbos tenkinant sostinės kuro poreikius, gamykla buvo griežtai saugoma.
Maskvos naftos perdirbimo gamykla yra už Maskvos aplinkkelio ribų, todėl dronai turėjo prasiskverbti pro tris oro gynybos sluoksnius, kuriuos daugiausia sudarė ant šiuolaikinių platformų dislokuotos „Pancir“ oro gynybos sistemos.
Tačiau Rusija šiuo metu kuria, atrodo, ketvirtą oro gynybos sluoksnį. Todėl, atsižvelgiant į šį papildomą sluoksnį, Ukrainos dronai, norėdami pasiekti naftos perdirbimo gamyklą netoli Maskvos, turėjo prasiskverbti per iš viso keturis oro gynybos žiedus – neskaitant kitų oro gynybos sistemų, dislokuotų maršrute nuo Ukrainos sienos.
Iš viso atrodo, kad dronai prasiskverbė per mažiausiai penkias „Pancir“ oro gynybos sistemas, dislokuotas aukštose gynybinėse pozicijose aplink Maskvą. Tačiau norint nustatyti tikslų skaičių, reikėtų žinoti dronų skrydžio maršrutą ir oro gynybos sistemų aprėpties zoną.
Be oro gynybos sistemų, Maskvos naftos perdirbimo gamykla buvo apsaugota nuo dronų tinklais. Tačiau kaip matyti iš vietos gyventojų paskelbtų vaizdo įrašų, net ir šiomis priemonėmis jos apsaugoti nepavyko, ir į gamyklą buvo sėkmingai smogta. Žalos mastas šiuo metu nežinomas, tačiau gamykla greičiausiai galės greitai atnaujinti veiklą – tad gali sulaukti papildomų smūgių.
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Verta paminėti, kad tai ne pirmas kartas, kai Ukrainos dronai smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai. Smūgiai buvo surengti 2024 m. rugsėjį, 2025 m. kovo mėnesį ir 2026 m. gegužę. Tačiau atrodo, kad paskutinis smūgis buvo sėkmingiausias iš visų ankstesnių, rašo „Defense Express“.
Kalbant apie Maskvos oro gynybą, verta paminėti, kad rusai neseniai pirmą kartą nuo 2023 m. pradėjo didinti „Pancir“ oro gynybos sistemų skaičių ant miesto aukštybinių pastatų stogų.
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