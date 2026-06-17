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Nelaimė Ukrainoje: sudužo bombonešis, yra aukų

2026 m. birželio 17 d. 08:29
Lrytas.lt
Chmelnyckio srityje sudužo Petro Franko vardo 7-osios taktinės aviacijos brigados fronto bombonešis „Su-24M“. Apie tai pranešė Oro pajėgų spaudos tarnyba.
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Pasak tarnybos duomenų, avarija įvyko birželio 16 d. apie 19 val. Deja, abu pilotai – majoras Bogdanas Grigorovičius Zagarulka ir vyresnysis leitenantas Bogdanas Aleksandrovičius Babenko – žuvo.
Oro pajėgos išreiškė nuoširdžią užuojautą žuvusių aviatorių šeimoms.
Lėktuvo katastrofos vietoje dirba gelbėtojai ir teisėsaugos pareigūnai. Preliminariais duomenimis, tarp civilių gyventojų nukentėjusiųjų nėra. Nelaimės priežastys ir aplinkybės nustatomos, rašo „Militarnyj“.
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„Su-24M“
„Su-24M“ – tai sovietinis fronto bombonešis su kintamosios geometrijos sparnais, sukurtas smūgiams į taikinius operatyvinio-taktinio gylio zonoje bet kokiomis oro sąlygomis ir bet kuriuo paros metu.
Jo pagrindinė idėja – greitas prasiveržimas mažame aukštyje, apeinant vietovės reljefą ir priešlėktuvinės gynybos priemones.
Pagrindinės charakteristikos:
  • Įgula: 2 asmenys (pilotas ir šturmanas-operatorius).
  • Maksimalus greitis: iki 1700–1750 km/h.
  • Veikimo spindulys: maždaug 600–1000 km (priklausomai nuo skrydžio profilio ir krovinio).
  • Maksimali kovinis krovinys: iki 8 tonų ginkluotės.
  • Varikliai: 2 × turboreaktyviniai „AL-21F-3“.
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