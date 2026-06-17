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Skelbia sukūrę originalų ginklą: neįprastai paleidžiamą raketą, kuri nebijo elektroninių trikdžių

2026 m. birželio 17 d. 10:35
Lrytas.lt
Ukrainos Bendrovė „Center of Innovative Technologies Program“ sukūrė raketą „DART“, skirtą paleisti iš oro balionų.
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Raketa paleidžiama iš stratosferinių balionų 12–18 kilometrų aukštyje. Tikslumą ir skrydžio trajektorijos stabilumą visomis paleidimo sąlygomis užtikrina specialūs servovarikliai.
Bendras „DART“ korpuso ilgis yra 1,84 metro, o jos savasis svoris – 13 kilogramų. Tuo pačiu metu raketos kovinės dalies masė, priklausomai nuo konfigūracijos, gali svyruoti nuo 3,5 iki 10 kilogramų. Kovinę dalį sudaro grafito elementai.
Raketa nukreipiama naudojant navigacijos sistemą, tačiau pasiekus apie 6 kilometrų aukštį navigacija visiškai išjungiama, įjungiamas kietojo kuro variklis, ir raketa toliau skrenda link taikinio nekeisdama kurso.
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Pasak kūrėjų, artimiausiu metu „DART“ bus įtraukta į Ukrainos gynybos ministerijos ginklų katalogą. Be to, planuojama „DART“ pagrindu sukurti balistinę raketą ir „žemė–oras“ klasės raketą, rašo „Militarnyj“.
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