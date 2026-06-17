Skelbia sukūrę originalų ginklą: neįprastai paleidžiamą raketą, kuri nebijo elektroninių trikdžių

Raketa paleidžiama iš stratosferinių balionų 12–18 kilometrų aukštyje. Tikslumą ir skrydžio trajektorijos stabilumą visomis paleidimo sąlygomis užtikrina specialūs servovarikliai.
Bendras „DART“ korpuso ilgis yra 1,84 metro, o jos savasis svoris – 13 kilogramų. Tuo pačiu metu raketos kovinės dalies masė, priklausomai nuo konfigūracijos, gali svyruoti nuo 3,5 iki 10 kilogramų. Kovinę dalį sudaro grafito elementai.
Raketa nukreipiama naudojant navigacijos sistemą, tačiau pasiekus apie 6 kilometrų aukštį navigacija visiškai išjungiama, įjungiamas kietojo kuro variklis, ir raketa toliau skrenda link taikinio nekeisdama kurso.
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Sistemų išjungimas skrydžio į taikinį metu neleidžia priešo radioelektroninės kovos (REK) priemonėms daryti įtakos raketai.
Pasak kūrėjų, artimiausiu metu „DART“ bus įtraukta į Ukrainos gynybos ministerijos ginklų katalogą. Be to, planuojama „DART“ pagrindu sukurti balistinę raketą ir „žemė–oras“ klasės raketą, rašo „Militarnyj“.