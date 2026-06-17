Skrydis virš savo namų neišėjus iš kambario: „Google“ atvėrė skrydžių simuliatorių visiems

Pradėti žaisti visai nesunku. Paspauskite šią nuorodą į „Google Earth“ svetainę ir spustelėkite mygtuką „Explore Earth“ dešiniame viršutiniame kampe. Naudodamiesi paieškos juosta įveskite tašką Žemėje, į kurį norėtumėte nuskristi (pavyzdžiui, Vilnių). Galiausiai spustelėkite meniu viršuje punktą „Tools“ – ir skrydžio simuliatorius (angl. Flight Simulator) yra paskutinis sąrašo pasirinkimas.
Žaidime valdymo elementai nerodomi, tačiau juos galite rasti „Google“ kūrėjų svetainėje. Lėktuvo pakilimo kampą ir posvyrio kampą galite valdyti pele arba rodyklių klavišais. „Page Up“ ir „Page Down“ klavišai atitinkamai didina ir mažina „variklio galią“.
Tačiau būkite atsargūs – „lėktuvo“ kontrolę prarasti gana lengva, ir tai gali sukelti naršyklės ekrano apsivertimą aukštyn kojomis. Žaidimas baigiasi, jei sudaužysite virtualų lėktuvą, tačiau „Google“ leidžia bandyti dar kartą tiek kartų, kiek norite.
Susiję straipsniai
Žaidimo mechanika nėra tokia išsami kaip, pavyzdžiui, „Microsoft Flight Simulator“ ar „Ace Combat“ serijoje. Tačiau „Google Earth“ skrydžio simuliatorius turi prieigą prie visos „Google Earth“ duomenų bazės, todėl galite paskraidyti bet kurioje Žemės vietoje ir apžiūrėti įvairius orientyrus.
Čia nėra jokių misijų, pasiekimų ar kitų reikšmingų pažangos rodiklių, kuriuos žaidėjui reikėtų pasiekti – bet jei kada nors norėjote praskristi lėktuvu virš Kuršių nerijos ar Sartų ežero, dabar turite progą tai padaryti.