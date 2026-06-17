Sutrupinta kaukolė ir neįprasta palaidojimo vieta: Vokietijoje atrastas mįslingas senovinis kapas

Kaip teigiama Saksonijos-Anhalto valstybinės paveldo valdymo ir archeologijos tarnybos (LDA) birželio 15 d. pranešime, darbininkams tiesiant elektros liniją netoli Gerštevico kaimo centrinėje Vokietijoje, archeologai aptiko virvelinės keramikos kultūrai priskiriamą kapą.
Virvelinės keramikos kultūra, pavadinta pagal charakteringus virvelės formos įspaudus, randamus šių žmonių keramikoje, paplito Šiaurės Europoje tarp vėlyvojo neolito ir bronzos amžiaus, maždaug 2900–2050 m. pr. m. e. Virvelinės keramikos kultūros žmonių kapai paprastai atitinka griežtą modelį: vyrai buvo laidojami ant dešiniojo šono, moterys – ant kairiojo, ir visi veidu į pietus. Tačiau kartais palaidojimai nukrypsta nuo šio modelio.
Neseniai Gerštevice atkastame kape buvo rastas vyro, kuris mirė būdamas apie 25 metų, skeletas. Jis buvo būdinga poza, veidu į pietus, tačiau vietoj to, kad būtų palaidotas kape ar po nedideliu pilkapiu, jis buvo rastas degimo duobėje. Ši duobė – išsaugojo senovinius įrodymus, kad žmonės ją naudojo medžiagoms – pavyzdžiui, medienai ar maistui – deginti arba molio degimui. Be to, vyro kaukolėje matomi sužalojimų požymiai.
Susiję straipsniai
Ekspertai pateikė tris galimus šio neįprasto palaidojimo paaiškinimus. Kaukolės sužalojimas galėjo atsirasti dėl smurto, o tai reikštų, kad vyras buvo nužudytas. Kita vertus, jis galėjo žūti Vario amžiaus mūšyje, apie kurį istorija nutyli. Tačiau trečioji galimybė – kad jis buvo įmestas į degimo duobę kaip žmogaus auka.
Saksonijos-Anhalto LDA archeologas Oliveris Dietrichas teigia, kad retais atvejais virvelinės keramikos kultūros degimo duobėse randama karvių ar šunų kaulų, manoma, kad tai buvo aukos nežinomoms dievybėms. Nors įmanoma, kad šis vyras buvo žmogiškoji auka, mokslininkas pažymi, kad būsimos laboratorinės analizės turėtų suteikti daugiau informacijos apie kapą ir jame palaidotą asmenį.
Tai ne pirmas kartas, kai Gerštevice rasta aukojimo duobė. Praėjusiais metais Saksonijos-Anhalto LDA archeologai atrado 12 duobių, apsuptų griovio pavidalo tranšėja. Duobės buvo pilnos šunų kaulų, žmogaus kaukolių ir nesulaužytų keraminių puodų, o, remiantis 2025 m. pranešimu apie tą atradimą, jos buvo užverstos sudegusių namų griuvėsiais. Be to, buvo rastas dar vienas žmogaus skeletas, palaidotas pertvarkytoje degimo duobėje. Tačiau šie radiniai buvo priskirti Zalcmundo kultūrai (3400–3050 m. pr. m. e.), kuri buvo ankstesnė už virvelinės keramikos kultūros žmones.
Kiti atradimai netoli Gerštevico parodė, kad ši teritorija buvo apgyvendinta daugiau nei 6000 metų. Kasinėjimai ten tęsis bent iki 2027 m. – kai, kaip numatoma, bus užbaigtas elektros linijos projektas, rašo „Live Science“.
archeologijaIstorijaneolitas
Rodyti daugiau žymių