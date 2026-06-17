Teroristai ketino pasitelkę dronus surengti išpuolį netoli Baltųjų rūmų

Remiantis tarnybos duomenimis, FTB ir kitos teisėsaugos institucijos pirmą kartą apie galimą grėsmę sužinojo birželio 10 d. iš pranešimo žinučių programoje „Signal“ – likus kelioms dienoms iki sekmadienio UFC turnyro, kuriame dalyvavo prezidentas Donaldas Trumpas, jo šeima, taip pat Kongreso nariai, vyriausybės pareigūnai ir verslininkai.
Pasak K. Patelio, plano rengime dalyvavo 23 asmenys, buvę už sostinės regiono ribų.
Vienas iš įtariamųjų, 19-metis Tycenas Properis iš Ohajo, buvo suimtas ir apkaltintas keletu sunkių nusikaltimų, įskaitant bandymą nužudyti federalinį pareigūną.
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Remiantis tyrėjų versija, T. Properis internete koordinavo planus panaudoti dronus kamikadzes, siekdamas sukelti masinę evakuaciją netoli Baltųjų rūmų. Po to, kaip teigiama, buvo planuojama nukreipti minią ir „itin svarbius taikinius“ į zoną, kurioje buvo ginkluoti užpuolikai.
Taip pat pranešama, kad jis rinko įrangą, ginklus ir šaudmenis, taip pat sostinės regiono žemėlapius. Jo motina kreipėsi į Nokso apygardos šerifo biurą, išreiškusi susirūpinimą dėl jo elgesio ir veiklos internete.
Pats T. Properis, remiantis tyrimo duomenimis, prisipažino, kad jis ir kiti dalyviai aptarinėjo koordinuotą išpuolį prieš valdžią per UFC renginį netoli Baltųjų rūmų. Teismo pareiškime nurodoma, kad plano tikslas buvo „pradėti“ revoliucinius procesus šalyje.
Tarp kaltinimų – sąmokslas, siekiant įvykdyti nusikaltimą prieš Jungtines Valstijas, neteisėtas šaunamųjų ginklų laikymas, siekiant įvykdyti smurtinį nusikaltimą, taip pat ginklų įsigijimas ar perdavimas, siekiant juos panaudoti sunkaus nusikaltimo metu. Jei jis prisipažins kaltu, jam gresia dešimtmečiai kalėjimo.
Kashas Patelis nepaminėjo kitų sulaikytųjų ir neatskleidė galimo plano detalių – tik pažymėjo, kad tyrimas tęsiasi ir papildoma informacija bus paskelbta gavus atitinkamą leidimą.
Prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas situaciją G7 viršūnių susitikime Prancūzijoje, pareiškė, kad jam nebuvo pranešta apie galimą pasikėsinimą, rašo „Militarnyj“.
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