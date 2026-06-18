Latvių proveržis: mažo startuolio technologiją perka viena didžiausių NATO kariuomenių

Prancūzijos kariuomenė pasirinko dronų perėmimo sistemą, sukurtą Latvijos startuolio. Pirmadienį Paryžiuje prasidėjusioje gynybos parodoje „Eurosatory 2026“ paskelbtas sandoris apima technologijų perdavimą, kuris per kelis mėnesius leis Prancūzijoje įkurti vietinę gamybą, todėl tai yra ne tik pirkimo sprendimas, bet ir pramonės politikos pareiškimas bei signalas apie tai, kur ir kas kuria Europos kovos su dronais pajėgumus, rašo „Defence Blog“.
„Origin Robotics“ – Rygoje įsikūrę autonominių ginklų kūrėjai, sukūrę dronų perėmimo sistemą „Blaze“, ir „DSV“ – Prancūzijos gynybos technologijų integratorius, kuris veiks kaip vietinis partneris ir tiekėjas, patvirtino sutartį su Prancūzijos ginkluotosiomis pajėgomis po konkurencingo daugiaetapio vertinimo, kurį atliko Prancūzijos gynybos pirkimų agentūra (DGA) – vyriausybinė įstaiga, atsakinga už Prancūzijos kariuomenės aprūpinimą.
„Blaze“ sistema yra autonominis perėmėjas – tai reiškia, kad ji sukurta tam, kad surastų, sektų ir fiziškai sunaikintų arba neutralizuotų priešo bepiločius ore, o ne trukdytų jų signalams ar numuštų juos šaunamuoju ginklu ar raketa. Šis skirtumas yra svarbus operatyviniu požiūriu, nes trukdžius galima apeiti naudojant dronų modelius, kurie nepriklauso nuo radijo valdymo ryšio, o kinetiniai antžeminiai perėmimo įrenginiai reikalauja apmokytų operatorių ir aiškaus taikinio matymo.
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Toks dronas perėmėjas kaip „Blaze“ gali persekioti grėsmę natūraliame reljefe, tarp pastatų arba tokiame aukštyje ir kampais, kurių antžeminės sistemos negali aprėpti, ir tai daro autonomiškai, taip sumažindamas operatoriaus darbo krūvį tuo metu, kai dronų grėsmės pasiekia tikslą greičiau, nei leidžia patikimai reaguoti žmogaus reakcijos laikas.
„Blaze“ jau pristatyti į Latviją, Belgiją ir Estiją, be to, sistema turi NATO kodifikaciją – standartizuotą identifikavimo sistemą, kuri palengvina logistiką, atsarginių dalių tiekimą ir techninės dokumentacijos dalijimąsi tarp aljanso narių.
Prancūzijos sprendimas pasirinkti „Blaze“ buvo priimtas po to, kai buvo atliktas griežtas vertinimas. Kaip nurodyta pranešime, DGA atrankos procesas apėmė kelių konkuruojančių tiekėjų bandymus prieš priimant galutinį sprendimą. „Prancūzijos sprendimas rinktis „Blaze“ atspindi operacinį patikimumą, kurį sistema užsitarnavo ją diegiant visoje Europoje, – sakė „Origin Robotics“ generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Agris Kipurs. – Mes praėjome sudėtingą vertinimo procesą ir didžiuojamės, kad „Blaze“ atitiko visus DGA nustatytus reikalavimus.“
Latvija daug investavo į kovos su dronais pajėgumus ir vietinę dronų gamybą, o galimas sistemos įsigijimas Prancūzijoje išplėstų jos taikymo sritį nuo NATO rytinio flango į vieną iš didžiausių ir pramoniniu požiūriu pajėgiausių aljanso narių.
Pirmieji „Blaze“ įrenginiai Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms turėtų būti pristatyti per kelias savaites nuo paskelbimo, o mokymai prasidės iškart po pristatymo.
„Origin Robotics“ viešai neatskleidė visų „Blaze“ techninių specifikacijų, įskaitant greitį, veikimo trukmę ar veikimo nuotolį, tačiau tai, kad DGA pasirinko šią sistemą po konkurencingo kelių tiekėjų vertinimo, suteikia pakankamai svorio, rašo „Defence Blog“.
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