Nuo Šaltojo karo iki ateities mūšių: senas tankas atgimė kaip galingas karinis robotas

„S2M Equipment“ ir „KNDS France“ šių metų „Eurosatory“ parodoje Paryžiuje pristatė „Refurbot“ – visiškai modernizuotą tanką „AMX-30“, pertvarkytą į bepilotę antžeminę transporto priemonę naudojant „KNDS“ robotizavimo rinkinį „TOXO“.
„S2M“ šią transporto priemonę eksponuos savo stende per visą parodą, kuri vyks 2026 m. birželio 15–19 d. Šios įmonės šią mašiną pristato kaip pavyzdį, ką galima padaryti su tūkstančiais senstančių tankų korpusų, kurie vis dar stovi sandėliuose arba yra eksploatuojami Europos šalių kariuomenėse – užuot juos tiesiog išmetus į metalo laužą.
1966–1994 m. Prancūzija pagamino 3 571 tanką „AMX-30“ – šis gamybos ciklas dešimtmečiais padarė jį Prancūzijos šarvuotųjų pajėgų pagrindu. Kiekvieną tanką, kuriame iš pradžių buvo keturių žmonių įgula, 105 mm pagrindinis pabūklas ir kurio maksimalus greitis siekė apie 65 km/h, buvo panaudota maždaug 36 tonos plieno. Daugybė šių korpusų tebėra saugomi visame pasaulyje, nors pats „AMX-30“ jau seniai pašalintas iš kovinių užduočių daugumoje kariuomenių, kurios juo naudojosi, todėl šis važiuoklė yra akivaizdus kandidatas ne šalinimui, o pritaikymui kitoms reikmėms.
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„Refurbot“ visiškai pašalintas bokštelis su žmogumi ir keturių žmonių įgulos skyriaus kovinę funkciją pakeista nuotoliniu valdymu, taip paverčiant Šaltojo karo laikų pagrindinį kovinį tanką į tai, ką gynybos pramonė dabar vadina bepilote antžemine transporto priemone (UGV) – kategoriją, kuri sparčiai plečiasi, nes kariuomenės ieško būdų, kaip panaudoti ugnies galią mūšio lauke, nesiunčiant kareivių tiesiogiai į pavojų.
Tai, kas mechaniniu požiūriu užtikrina šį pertvarkymą, yra „TOXO“ rinkinys – „KNDS“ robotizacijos paketas, kuris valdo autonomines ir nuotolinio valdymo sistemas. Robotizacijos komplekto pritvirtinimas prie esamo kovinės transporto priemonės korpuso, o ne naujos be įgulos platformos projektavimas nuo nulio, savaime nėra nauja idėja, tačiau tai daryti tokiu mastu, ant tokio didelio ir sunkiai šarvuoto tanko kaip 36 tonų pagrindinis kovos tankas, išskiria „Refurbot“ iš mažesnių robotizuotų kovos transporto priemonių, kurios iki šiol dominavo UGV rinkoje, iš kurių daugelis pradžioje buvo labiau panašios į visureigius nei į tankus.
Vietoj originalaus „AMX-30“ įgulos valdomo bokštelio ir jo 105 mm pabūklo „Modèle F1“, „Refurbot“ įmontuotas „ARX-25“ – nuotoliniu būdu valdoma ginklų stotis, sukurta remiantis „KNDS“ automatiniu pabūklu „25M811“, šaudančiu 25 mm x 137 šaudmenimis.
Pabūklas maitinamas iš dvigubo šaudmenų tiekimo šaltinio – o tai reiškia, kad, priklausomai nuo taikinio, jis gali perjungti tarp šarvą pramušančių arba šarvą pramušančių padegamųjų šovinių ir galingų sprogstamųjų skeveldrinių šovinių, naudodamas 280 šovinių atsargą.
„ARX-25“ taip pat nėra neišbandyta koncepcija. Ta pati bokštelio sistema jau yra įrengta „VBCI“ variantuose – ratinės pėstininkų kovos mašinos, kuri jau daugelį metų tarnauja Prancūzijos kariuomenėje, todėl „Refurbot“ ginklų sistema turi tarnybos istoriją, kuri gerokai senesnė už šią konkrečią karo mašiną. Komplektą papildo stabilizuotos dienos, nakties ir terminio matymo sistemos, o visas bokštelis veikia visiškai automatizuotai, kas, kaip teigia įmonės, leidžia pabūklui atakuoti viską – nuo lengvai šarvuotų transporto priemonių iki oro taikinių, tokių kaip dronai ir sraigtasparniai, taip pat pėstininkus, esant atstumams, viršijantiems 2 500 metrų.
Šis taikinių spektras – nuo antžeminių transporto priemonių iki dronų ir sraigtasparnių – atspindi, kaip smarkiai išsiplėtė šarvuočiams kylanti grėsmė, palyginti su laikais, kai „AMX-30“ buvo suprojektuotas mūšio lauke, kuriame vyravo tankų tarpusavio susidūrimai. Maži puolamieji dronai ir valdoma ginkluotė (angl. loitering munition) tapo nuolatine grėsme šarvuotoms mašinoms pastaruoju metu vykstančiuose konfliktuose – tai buvo ne kartą įrodyta per Rusijos ir Ukrainos karą, kur daugelyje užfiksuotų susidūrimų pigūs komerciniai ir kariniai dronai sunaikino arba išvedė iš rikiuotės kur kas brangesnes šarvuotas mašinas.
25 mm automatinis pabūklas su pakėlimo ir sekimo programine įranga, leidžiančia pulti ore pakibusį sraigtasparnį ar nedidelį droną, suteikia tokiam transporto priemonei kaip „Refurbot“ daugiasluoksnę gynybos galimybę, kurios septintojo dešimtmečio tanko pabūklas, suprojektuotas beveik išimtinai tiesioginiam šaudymui į kitas šarvuotas transporto priemones, niekada nebuvo skirtas užtikrinti.
Pašalinus keturis karius, kurie kitu atveju sėdėtų „AMX-30“ viduje, visiškai pasikeičia rizikos įvertinimas, susijęs su šios mašinos siuntimu į ginčytiną teritoriją – nes bepilotė platforma gali atlaikyti smūgius, pritraukti priešo ugnį arba būti sunaikinta, niekam viduje nežūstant. Būtent dėl šios priežasties per pastaruosius kelerius metus kariuomenės visoje Europoje ir Jungtinėse Valstijose daug investavo į robotizuotas kovines transporto priemones, traktuodamos jas kaip vienkartinius žvalgus ar ugnies paramos platformas, galinčias prisiimti riziką, dėl kurios įgulos turimos mašinos vadas turėtų gerai pagalvoti, rašo „Defence Blog“.
Pati „KNDS“ kuria vis platesnę bepiločių antžeminių sistemų šeimą, tokių kaip „Centurio“ – mažesnių robotizuotų platformų, turinčių panašias modulinio bokštelio galimybes, o „Refurbot“ tą pačią robotizacijos filosofiją taiko korpusui, kurio masė, šarvai ir manevringumas gerokai didesni nei tų lengvesnių robotų.
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