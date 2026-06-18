Kariuomenės vadas: vasaros pabaigoje ar rudenį bus gauti dronų perėmimui skirti interceptorių prototipai

„Dronai prieš dronus“ arba tie vadinami interceptoriai, kuriais galėtume perimti ir neutralizuoti įskrendančius objektus – daugiau eina kalba apie „Shahed“ tipo bepiločius orlaivius. Tai, deja, ne aš kontroliuoju patį įsigijimo procesą, bet yra planas, mano žiniomis, vasaros pabaigoje gauti tam tikrus prototipus bandymui. (...) Išsibandysime ir jie jau bus mūsų arsenale, kad jeigu įvyktų vienoks ar kitoks incidentas, mes galėtume juos naudoti“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė R. Vaikšnoras.
„Tikėtina, kad jau vasaros pabaigoje, gal rudens pradžioje, gal rudenį. Jeigu visi įsigijimų procesai įvyks taip, kaip yra suplanuoti, turėsime visas priemones“, – pridūrė jis.
Anot kariuomenės vado, šias priemones taip pat reikės integruoti į bendrą oro gynybos sistemą.
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„Visi, kas atsakingi, dirba su tuo. Turime ukrainiečių ekspertų grupę, kuri atvykusi į Lietuvą. Tai visame sistemiškame požiūryje nuo detektavimo, identifikavimo ir sunaikinimo yra peržiūrimi visi procesai“, – pažymėjo jis.
Keliose apskrityse skelbtas oro pavojus
ELTA primena, kad pastarąjį kartą, gegužės 21 d., Utenos apskrityje buvo skelbtas oro pavojus. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus. Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas ir Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“. „Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją. Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
dronaioro gynybaLietuvos kariuomenė
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