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Vietoj taikinių – Ukrainos vėliavos: hakeriai paralyžiavo Rusijos karinę valdymo sistemą

2026 m. birželio 18 d. 11:20
Lrytas.lt
Hakeriai įsilaužė į Rusijos kovos valdymo sistemą „Glaz/Groza“ ir gavo prieigą prie jos duomenų. Bendruomenė „Where is Russia today“ pranešė, kad taip pat gavo su šia sistema susijusias instrukcijas, vaizdo įrašus, patentus ir kitą medžiagą.
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„Groza“ yra viena iš pagrindinių Rusijos programų, skirtų taikiniams nustatyti bei kariuomenei vadovauti ir valdyti.
Jos pagrindinis tikslas – supaprastinti sąveiką tarp žvalgybinių dronų, naudojančių „Glaz“ programinę įrangą, vadų ir ugnies vienetų ant žemės. Sistema sukurta siekiant sutrumpinti laiką, reikalingą taikiniui identifikuoti ir atakuoti žvalgybos–ugnies grandinėje.
Kaip paaiškėjo, sistema administruojama per „Telegram“ grupes, kuriose administratoriai teikia pagalbą vartotojams ir platina naujas programos versijas Rusijos kariuomenės personalui. „Groza“ žemėlapiai leidžia vartotojams žymėti savų ir priešo pajėgų pozicijas, siekiant koordinuoti operacijas ir gerinti situacijos suvokimą.
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Po įsilaužimo hakeriai dalį kartografinių duomenų pakeitė Ukrainos vėliavos vaizdais ir įvairiais užrašais. „Užregistruota daugybė vartotojų skundų dėl šio įsilaužimo: jie negali prisijungti prie programėlės, negali pašalinti nuolat atsirandančių vaizdų, o administratoriai bando išspręsti šią problemą“, – pranešė „Where is Russia today“.
Tyrimo metu taip pat buvo rasti sistemos naudojimo dokumentacija, įskaitant šimtus puslapių išsamių programėlės instrukcijų. Be to, komanda aptiko mokomąjį vaizdo įrašą, kuriame sistema demonstruojama realiuoju laiku.
Taip pat buvo rastas „Groza“ patentas, kuriame išsamiai aprašyti sistemos veikimo principai, vartotojų ratas ir kitos sistemos, su kuriomis ji sąveikauja. Patente nurodyta, kad paraiška priklauso Rusijos įmonei „Media Effect“, rašo „Militarnyj“.
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