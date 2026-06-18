Vyksta „Inžinierių griausmas 2026“: aktyviojo rezervo kariai stiprina inžinerinius ir kovinius gebėjimus

Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Jų metu aktyviojo rezervo kariai prisiminė individualaus rengimo pagrindus: vykdė kovinio šaudymo pratimus, treniravosi vykdyti apkaso valymo, asmenų ir teritorijų apieškos veiksmus, gilino CBRN (cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės gynybos) žinias, vykdė sprogdinimo darbus, tobulino taktinės medicinos įgūdžius bei mokėsi veikti mūšio lauke. Taip pat nebuvo pamirštos ir inžinerinės užduotys – kariai kasė tranšėjas, įrenginėjo sprogstamąsias ir nesprogstamąsias kliūtis, rengė gynybines pozicijas bei treniravosi užtikrinti pajėgų mobilumą ir kontrmobilumą.
Pratybų tikslas – atnaujinti ir įtvirtinti rezervistų karinius įgūdžius, įvertinti jų pasirengimą vykdyti inžinerinės paramos užduotis, stiprinti gebėjimą veikti kartu su kitais Lietuvos kariuomenės padaliniais bei supažindinti su nauja bataliono technika. Trijų savaičių trukmės mokymuose rezervistai praktiškai išbando įvairias inžinerines užduotis – kliūčių ir perėjų įrengimą, gynybinių pozicijų rengimą bei veikimą šiuolaikinio mūšio lauko sąlygomis, kai virš karių nuolat skraido bepiločiai orlaiviai.
Pratybos „Inžinierių griausmas 2026“ yra svarbi aktyviojo kariuomenės rezervo rengimo dalis, leidžianti kariams palaikyti kovinį pasirengimą ir užtikrinti, kad prireikus jie galėtų sklandžiai integruotis į Lietuvos kariuomenės vienetų veiklą.