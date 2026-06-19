Rusijos raketa – greičiausiai iš priešlėktuvinio raketų ir pabūklų komplekso „Pancir“ – pataikė į saugyklą su naftos produktais Maskvoje, rašo „Militarnyj“.
Vaizdo įraše matyti, kaip raketa pataiko į naftos produktų saugyklą, po to įvyksta sprogimas, kuris į orą išmeta rezervuaro dangtį. Vaizdo įraše taip pat matomas būdingas priešlėktuvinės raketos pėdsakas.
Apibendrinant, per šį puolimą užfiksuota keletas nepataikymų – o tai gali rodyti, kad raketų „9M335/57E6“ savavaldės galvutės nėra pakankamai tikslios, kai taikomos į tokius taikinius kaip dronai.
Birželio 18 d. ryte Ukrainos dronai smogė Maskvos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai Maskvos Kapotnyj rajone, sukeldami didelio masto gaisrą įmonėje. Vietinių gyventojų nufilmuotuose vaizduose matyti daugybė gaisrų gamykloje, o virš miesto kyla stori juodi dūmų stulpeliai.
Kapotnyj esanti gamykla yra viena iš dešimties didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje ir patenkina apie 40 proc. Maskvos srities – Maskvos ir regiono – naftos produktų poreikių. Įmonės metinis naftos perdirbimo pajėgumas siekia 11 mln. tonų. Čia gaminami benzino rūšys AI-80EK, AI-92EK ir AI-95EK, dyzelinas, aviacinis žibalas, bitumas, siera ir įvairūs polimerai.
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Naktį Ukrainos dronai taip pat smogė naftos sandėliui Gukove, Rostovo srityje – po ko užsidegė naftos produktų talpyklos.
Rostovo srities gubernatorius pranešė, kad per išpuolį „įvyko du gaisrai komerciniuose objektuose“ ir kad taip pat buvo apgadintas dyzelinis lokomotyvas. Liudininkai praneša apie keletą sprogimų pramoninio objekto teritorijoje ir prieš tai praskridusius dronus.
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