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Karinių jūrų pajėgų kariai tarptautinėse pratybose sunaikino 300 kg sveriančią miną

2026 m. birželio 19 d. 15:32
Birželio 4–19 dienomis Baltijos jūroje vyko didžiausios ir svarbiausios tarptautinės karinės pratybos regione – „Baltijos operacijos“ (angl. BALTOPS 2026), kuriose Lietuvai atstovavo Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M53 „Skalvis“, Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono kariai bei Lietuvoje dislokuotos Portugalijos jūrų pėstininkų rotacinės pajėgos.
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„Dalyvavimas tarptautinėse pratybose leidžia Lietuvos kariams nuolat tobulinti gebėjimus veikti kartu su NATO sąjungininkais ir prisidėti prie kolektyvinės Baltijos jūros regiono gynybos“, – sakė Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Tadas Jablonskis.
Nuo 1972 m. organizuojamos pratybos kasmet stiprina NATO sąjungininkų ir partnerių gebėjimą veikti kartu, užtikrinti Baltijos jūros komunikacijos linijų saugumą bei prisidėti prie kolektyvinės Europos gynybos ir atgrasymo. Vienas svarbiausių pratybų tikslų – stiprinti NATO sąjungininkų tarpusavio sąveiką, tobulinti vadovavimo ir valdymo procedūras, išbandyti naujus pajėgumus bei užtikrinti gebėjimą veikti kaip vieningai ir darniai komandai dinamiškoje saugumo aplinkoje. Pratybos taip pat skirtos demonstruoti Aljanso pasirengimą užtikrinti Baltijos jūros regiono saugumą ir laisvą jūrinių komunikacijos linijų funkcionavimą.
Pratybų metu priešmininis laivas M53 „Skalvis“, kuris šiuo metu taip pat vykdo užduotis Baltijos šalių priešmininių laivų eskadroje BALTRON, veikė kartu su Karališkojo Norvegijos karinio jūrų laivyno narais išminuotojais. Bendros operacijos leido efektyviau vykdyti minų paiešką, dalintis patirtimi ir tobulinti tarpusavio sąveiką vykdant priešminines operacijas.
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Priešmininio laivo M53 „Skalvis“ vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys pabrėžė, kad svarbiausias tokios operacijos etapas yra pavojingo sprogmens neutralizavimas: „Kiekvienos minų medžiojimo operacijos kulminacija yra sprogmens neutralizavimas. Priešmininiai laivai turi du būdus sunaikinti po vandeniu esantį pavojingą objektą – narų išminuotojų arba povandeninio roboto pagalba. Šių pratybų metu sėkmingai įvykdėme užduotį ir sunaikinome net 300 kilogramų sveriančią jūrinę dugninę miną.“
55-osiose tarptautinėse pratybose „Baltijos operacijos“ dalyvavo apie 6000 karių iš 15 NATO sąjungininkių valstybių. Pratybų planavime ir valdyme šiemet reikšmingesnį vaidmenį atliko NATO Jungtinių pajėgų vadavietė Brunssume (JFC Brunssum), o tai dar labiau sustiprino NATO vadovavimo ir valdymo procedūrų integraciją pagal naujuosius regioninės gynybos planus.
Lietuvos karinės jūrų pajėgospratybosSkalvis
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