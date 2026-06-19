Lietuvos įmonė pasirašė ketinimų memorandumą su Ukrainos bendrove dėl tūkstančių dronų gamybos

Memorandumą pasirašė RSI Europe bendraįkūrėjas ir vadovas Tomas Milašauskas bei The Fourth Law bepiločių orlaivių padalinio direktorius Jaroslavas Tkačukas.
Pagal pasirašytą memorandumą „RSI Europe“ parengs gamybos infrastruktūrą ir, remdamasi TFL sukurtomis technologijomis, pagamins tūkstančius dronų. Pirmenybė įdarbinant šių sistemų gamybai reikalingus specialistus bus teikiama Ukrainos piliečiams.
„Partnerystė su TFL, lyderiais kompiuterinės regos ir dirbtinio intelekto integravimo į dronų valdymo sistemas srityje, yra svarbi tiek stiprinant Ukrainos kovinius pajėgumus, tiek vystant NATO rytiniam flangui reikalingas šiuolaikiškas gynybos technologijas“, – sako T. Milašauskas.
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Pagal memorandumą TFL, įvykdžius visas būtinas sąlygas, prie projekto prisidės dronų gamybos ir dirbtinio intelekto technologijomis. Bendrovė taip pat užtikrins nuolatinį grįžtamąjį ryšį iš mūšio lauko, kuris leis tobulinti technologinius sprendimus ir išlaikyti produktų aktualumą viso jų gamybos laikotarpio metu.
„Ši partnerystė, vystoma pagal iniciatyvą „Build with Ukraine“, atitinka Ukrainos nacionalinius interesus stiprinti gynybos technologijų tiekimo grandines Ukrainai ir prisidėti prie Rytų Europos saugumo. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su bendrove, kuri jau įrodė gebanti dideliu mastu gaminti aukštos kokybės gynybos technologijas ir palaiko nuolatinį ryšį su Ukrainos kariais“, – teigia J. Tkačiukas.