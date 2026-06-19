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Registrų Centras atliks sistemų atnaujinimo darbus, penktadienio vakarą neveiks E. sveikata

2026 m. birželio 19 d. 11:02
Registrų centras (RC) penktadienio vakarą atliks sistemų atnaujinimo darbus – tęs pagrindinės duomenų bazės valdymo perkėlimą į šiuolaikišką sistemą, darbus atliekant neveiks RC sistemos, tarp jų E. sveikata.
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Bus vykdomi didžiausios RC duomenų bazės, kurioje laikomi pagrindinių nacionalinių registrų duomenys, perkėlimo į tarptautinės technologijų kompanijos „Oracle“ sukurtą „Exadata“ duomenų bazių valdymo sprendimą darbai.
Duomenų bazės perkėlimo darbai bus pradėti penktadienį nuo 22 val., planuojama, kad jie truks iki šeštadienio 6 val.
„Pagrindinė Registrų centro duomenų bazė yra esminių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų saugykla, todėl jos perkėlimas į naują valdymo sistemą reikalauja atsakingo pasiruošimo“, – pranešime sako Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
„Praėjusią savaitę atlikome bandomuosius duomenų bazės valdymo perkėlimo darbus, kurie leido dar geriau įsivertinti visas rizikas ir užtikrinti tinkamą jų valdymą. Šią savaitę atliksime galutinius diegimo darbus, po kurių pereisime prie šiuolaikiško duomenų bazių valdymo sprendimo“, – teigia jis.
Atliekant šiuos darbus nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema.
Registrų centrassistemos atnaujinimasE.Sveikata

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