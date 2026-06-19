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Žiniasklaida: per kibernetinį išpuolį prieš pasaulines įmones pasiekti ir „Telia“, VTPSI duomenys

2026 m. birželio 19 d. 17:50
Kibernetiniai nusikaltėliai įsilaužė į dešimtis tūkstančių bendrovės „Fortinet“ sukurtų ugniasienių (angl. firewall) ir VPN tinklų, kuriuos naudoja didžiosios pasaulio įmonės, į sąrašą pateko ir 9 „.lt“ domenai bei 14 organizacijų, kurių įrenginiai fiziškai yra Lietuvoje, tarp jų ir viena valstybinė įstaiga, skelbia portalas „Delfi“.
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Anot jo, į kibernetinių nusikaltėlių akiratį buvo patekusi telekomunikacijų bendrovė „Telia“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), keletas statybos įmonių, baldų parduotuvė, elektroninės prekybos tinklai ir kiti.
Per incidentą, anot portalo, nukentėjo tokios pasaulinės įmonės kaip „Toyota“, „Foxconn“, „Accenture“, „Siemens“.
Kaip skelbiama, kibernetinės atakos, pavadintos „FortiBleed“, metu panaudotos automatizuotos priemonės, kurios padėjo surasti neapsaugotas „Fortinet“ ugniasienes ir VPN.
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Įsilaužimo atveju pasinaudojama anksčiau nutekintų slaptažodžių rinkiniais ir taip vagiami kiti konfidencialūs duomenys.
„Fortinet“ yra JAV kibernetinio saugumo bendrovė, jos IT sprendimai bei įranga, pavyzdžiui, fizinės ugniasienės (FortiGate), populiarūs visame pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.
kibernetinė atakaTeliaValstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI)

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