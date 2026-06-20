Skaudi netektis: aviakatastrofoje žuvo vienas iš „Ubisoft“ bendraįkūrėjų

„Ubisoft“ pranešime teigė: „Mus labai nuliūdino žinia apie Claude’o Guillemot, grupės bendraįkūrėjo ir „Guillemot Corp“ valdybos pirmininko, žūtį nelaimingo atsitikimo metu.
Šiuo sunkiu metu mūsų mintys yra su jo šeima ir artimaisiais. Šiuo metu daugiau komentarų neteiksime.“
Laikraščio „Ouest-France“ duomenimis, Guillemot žuvo birželio 19 d. lėktuvo katastrofoje La Baule kurorte Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje, kuriame šį savaitgalį turėjo vykti aviacijos šventė.
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Pasak laikraščio, dvimotoriu lėktuvu „Cessna 421“ skrido du žmonės. Abu jie žuvo per nelaimę, pranešė „Thestraitstimes“.
69 metų C. Guillemotas, kuris buvo „Ubisoft“ akcininkas, vadovavo bendrovei „Guillemot Corp“, gaminančiai pramoginės elektronikos įrangą ir priedus, įskaitant prekių ženklus „Hercules“ ir „Thrustmaster“.
Jis buvo įgijęs ekonomikos mokslų magistro laipsnį Reno universitete (Prancūzija). Jo brolis Yves’as Guillemot yra „Ubisoft“ generalinis direktorius, rašė „Bloomberg“.
C. Guillemotas 1986 m. kartu su savo broliais įkūrė Prancūzijos vaizdo žaidimų leidėją „Ubisoft Entertainment SA“.