Mokslas ir ITIšmanyk

Skaudi netektis: aviakatastrofoje žuvo vienas iš „Ubisoft“ bendraįkūrėjų

2026 m. birželio 20 d. 17:32
Lrytas.lt
Pasaulį šeštadienį apskriejo skaudi žinia: mirė vienas iš „Ubisoft“ bendraįkūrėjų – Claude’as Guillemotas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Ubisoft“ pranešime teigė: „Mus labai nuliūdino žinia apie Claude’o Guillemot, grupės bendraįkūrėjo ir „Guillemot Corp“ valdybos pirmininko, žūtį nelaimingo atsitikimo metu.
Šiuo sunkiu metu mūsų mintys yra su jo šeima ir artimaisiais. Šiuo metu daugiau komentarų neteiksime.“
Laikraščio „Ouest-France“ duomenimis, Guillemot žuvo birželio 19 d. lėktuvo katastrofoje La Baule kurorte Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantėje, kuriame šį savaitgalį turėjo vykti aviacijos šventė.

JAV sukrėtė dar viena aviakatastrofa: privatus lėktuvas susidūrė su didesniu orlaiviu

Pasak laikraščio, dvimotoriu lėktuvu „Cessna 421“ skrido du žmonės. Abu jie žuvo per nelaimę, pranešė „Thestraitstimes“.
69 metų C. Guillemotas, kuris buvo „Ubisoft“ akcininkas, vadovavo bendrovei „Guillemot Corp“, gaminančiai pramoginės elektronikos įrangą ir priedus, įskaitant prekių ženklus „Hercules“ ir „Thrustmaster“.
Jis buvo įgijęs ekonomikos mokslų magistro laipsnį Reno universitete (Prancūzija). Jo brolis Yves’as Guillemot yra „Ubisoft“ generalinis direktorius, rašė „Bloomberg“.
C. Guillemotas 1986 m. kartu su savo broliais įkūrė Prancūzijos vaizdo žaidimų leidėją „Ubisoft Entertainment SA“.
Susiję straipsniai
Žaidimų kūrėja „Ubisoft“ apkaltinta neteisėtai rinkusi duomenis

Žaidimų kūrėja „Ubisoft“ apkaltinta neteisėtai rinkusi duomenis

Nukėlus žaidimo „Assassin‘s Creed“ išleidimo datą, krito bendrovės „Ubisoft“ akcijų vertė

Nukėlus žaidimo „Assassin‘s Creed“ išleidimo datą, krito bendrovės „Ubisoft“ akcijų vertė

Žaidimai, kuriuos žaisdavome – ir faktai, kurių greičiausiai apie juos nežinojote

Žaidimai, kuriuos žaisdavome – ir faktai, kurių greičiausiai apie juos nežinojote

netektiskompiuteriniai žaidimaiUbisoft

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.