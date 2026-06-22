Lietuva stiprina oro gynybą: saviems dronams-perėmėjams – milijonai

„Gynybos pramonės stiprinimas ir oro gynyba yra pagrindinės prioritetinės sritys, todėl norime, kad dronus-perėmėjus kurtume ir gamintume Lietuvoje mūsų inžinierių rankomis.
Taip stipriname ne tik oro gynybą, bet ir kompetencijas, kurios lieka Lietuvoje – tai ilgalaikė investicija į mūsų pačių saugumą ir mūsų gynybos pramonę“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Valstybės užsakymo tikslas – sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiems oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Ateityje šis dronas-perėmėjas turėtų tapti integralia Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi.
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Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape numatoma finansuoti iki trijų dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki dviejų geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse ir iki 2026 m. liepos 10 d. 12.00 val. pateikti paraiškas bei kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus.
Visos reikalavimus atitikusios įmonės bus pakviestos teikti techninius ir komercinius pasiūlymus.
Ši iniciatyva papildys jau suplanuotus Krašto apsaugos ministerijos antidroninių sistemų įsigijimus rinkoje. Valstybės užsakymu siekiama skatinti Lietuvos gynybos pramonės ir technologijų kūrėjų įsitraukimą į šalies oro gynybos pajėgumų stiprinimą, sudaryti sąlygas kurti sprendimus, atitinkančius aktualius nacionalinio saugumo poreikius.
Valstybės užsakymai yra viena iš Gynybos ir saugumo pramonės įstatyme numatytų gynybos inovacijų finansavimo priemonių.
Jų tikslas – užtikrinti, kad Lietuvoje būtų kuriamos ir išlaikomos nacionaliniam saugumui svarbios kompetencijos bei technologiniai pajėgumai.