„Užtikrinant visapusišką Lietuvos saugumą, pirmiausia reikalingi gerai treniruoti ir parengti kariai, o tam būtinas pakankamas aprūpinimas. Aktyviai įsigydami naujausias ginkluotės sistemas, privalome užtikrinti, kad turėsime ir joms reikalingos amunicijos – ar tai būtų oro gynybai skirtos raketos, ar prieštankinės minos, ar elementarūs šaudmenys. Vien 2026 m. tam skirtos lėšos, lyginant su 2025 m., padvigubėjo ir pasiekė 400 mln. eurų. Būtinos atsargos yra neatsiejama realaus atgrasymo dalis“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Trumpuoju laikotarpiu iki 2030 m. amunicijos įsigijimams planuojama skirti ne mažiau kaip 10 proc. nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metus sudaro beveik 700 mln. eurų. Nuo 2031 m. atsargoms planuojama skirti ne mažiau kaip 15 proc., nuo bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 mln. eurų per metus.
Prioritetas – oro gynyba
Vienas pagrindinių dabartinės saugumo ir atgrasymo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Todėl strategiškai kartu su Švedijos pirkimo agentūrą investuota į artimojo nuotolio „Bolide“ tipo raketų įsigijimą. Švedijos įmonės „SAAB Dynamics AB“ gaminamos „RBS-70“ oro gynybos sistemai pritaikytos raketos jau pasiekė Lietuvą.
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Artimojo nuotolio „Bolide“ tipo raketos gali efektyviai naikinti oro taikinius iki 9 kilometrų atstumu ir pramušti iki 200 mm storio šarvą.
2025 metais kartu su Švedijos pirkimo agentūrą su „SAAB Dynamics AB“ buvo pasirašyta nauja sutartis dėl artimojo nuotolio „Bolide“ tipo raketų įsigijimo. Jos vertė – daugiau nei 320 mln. eurų. Nepertraukiamas šio tipo amunicijos aprūpinimas Lietuvos kariuomenei bus užtikrintas 2026–2032 metų laikotarpiu.
Siekiant dar labiau sustiprinti oro gynybos pajėgumus diversifikuojant potencialius taikinius bei jų likvidavimo galimybes skirtinguose aukščiuose bei atstume, šiais metais planuojamas labai trumpo nuotolio oro gynybos sistemos „Piorun“ su raketomis įsigijimas, o vėlesniu laikotarpiu bus papildomai užsakomos vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS skirtos raketos AMRAAM.
Į sandėlius – minos ir šaudmenys
Antroje metų pusėje sandėlius turėtų pasiekti prieštankinės, priešvikšrinės, priešbortinės ir priešdugninės „Sentry“ minos. Pastarosios skirtos efektyviai naikinti ar pažeisti tankus ir kitą šarvuotą kovos techniką.
Taip pat šiais metais laukiama atvykstant ir „Spike LR2“ – modernių prieštankinių raketų, užtikrinančių greitą reagavimą ir didelę ugnies galią. Jos skirtos naikinti tankus, šarvuotąją techniką, inžinerinius objektus bei kitus aukštos vertės taikinius. Lietuvos kariuomenėje šios raketos integruotos į pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“, suteikiant joms sustiprintą ugnies galią ir galimybę efektyviai veikti didesniu atstumu.
Per Švedijos gynybos pirkimų agentūrą su „SAAB Dynamics AB“ sudarytos sutartys dėl amunicijos, skirtos prieštankiniams granatsvaidžiams „Carl Gustaf“ ir vienkartinių granatsvaidžių „AT4“ įsigijimo. Be to, per NATO paramos ir pirkimų agentūrą iš gamintojo NAMMO įsigyjami vienkartiniai granatsvaidžiai M72 LAW. Šie ginklai suteikia kariniams vienetams galimybę ne tik naikinti šarvuotą techniką, bet ir būti naudojami prieš įtvirtinimus, lengvai šarvuotus taikinius bei gyvąją jėgą už priedangų.
Didelę dalį perkamos amunicijos taip pat sudaro Lietuvos kariuomenėje naudojamoms artilerijos sistemoms, kitai kovos technikai ir lengviesiems pėstininkų ginklams skirti šaudmenys. Šaudmenys įsigyti tiek iš „Rheinmetall“ gamyklos, tiek ir iš AB „Giraitės ginkluotės gamykla“, tiek iš kitų amunicijos gamintojų.
Nuoseklus amunicijos atsargų kaupimas užtikrina pasirengimą efektyviai šalies gynybai ir veikimui kartu su sąjungininkais.