Paskelbė apie vieno garsiausių Europos medžių mirtį

Manoma, kad šis medis suteikė prieglobstį Robinui Hoodui – legendiniam XIII a. plėšikui, kuris tariamai plėšdavo turtuolius ir dalydavo prisiplėštus turtus vargšams, o persekiojamas Notingemo šerifo, slėpdavosi Notingemšyro miške.
Jau 200 metų folkloru susižavėję lankytojai keliaudavo į mišką, ir Notingeme grožėdavosi plačiomis ąžuolo šakomis bei 28 metrų pločio laja – tačiau šimtmečius trunkantis žmonių judėjimas supresavo dirvą, netyčia užkirsdamas kelią lietui pasiekti medžio šaknis.
Nors anksčiau sklandę gandai apie medžio mirtį pasirodė esąs melagingi, Karališkoji paukščių apsaugos draugija (RSPB) praėjusį ketvirtadienį patvirtino, kad senovinis ąžuolas nebeauga – nepaisant 2023 m. pradėtos programos, skirtos padėti išsaugoti garsųjį medį.
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„Tai, kad medis šiemet neužaugino lapų, visiems skaudina širdį“, – teigia RSPB atstovė Hollie Drake.
Šis labai mylimas medis išgarsėjo 1790 m., kai jį savo knygoje apie ąžuolus jį paminėjo britų antikvaras Haymanas Rooke – ir tai sukėlė pirmąją gerbėjų bangą, kuri užplūdo mišką.
Negalima tiksliai pasakyti, kas pražudė medį, tačiau jo žlugimui įtakos turėjo milijonų žmonių žingsniai, taip pat bandymai sutvirtinti jo milžiniškas šakas naudojant kabelius ir stulpus. Be to, šiltėjantis Jungtinės Karalystės klimatas patyrė karščio bangas ir sausras.
Medžių ekspertai teigia, kad šaknų sistema buvo užspausta ir išsekusi.
„Istorijos, kurias jis mums padovanojo, yra jo palikimas. Tai garsiausias medis pasaulyje. Tokie senoviniai medžiai kaip šis jau šimtmečius pripildo mūsų plaučius oru ir mūsų širdis ramybe.“, – „The Guardian“ sako gamtos edukatorius Robertas Brackley, kuris tūkstančiams žmonių su pasididžiavimu rodė Didįjį ąžuolą. – Legenda visada gyvuos. Man liūdna, bet tai tik trumpalaikis momentas.“
„Didysis ąžuolas jau daugiau nei tūkstantį metų įkvepia kurti nesuskaičiuojamą daugybę pasakojimų, eilėraščių, paveikslų ir žmonių – tuo pačiu pats alsuodamas gyvybe ir suteikdamas prieglobstį įvairiausiems laukiniams gyvūnams, – sakė fondo globėja ir ambasadorė, aktorė Judi Dench. – Tokie senoviniai medžiai kaip šis jau šimtmečius pripildo mūsų plaučius oru ir mūsų širdis ramybe“. Be savo vietos folklore, miškas žinomas dėl Šervudo ąžuolų, iš kurių medienos XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje buvo statomi viceadmirolo Horacijaus Nelsono Karališkojo laivyno laivai – o taip pat dėl to, kad iš jų medienos buvo pagamintas Londono šv. Pauliaus katedros stogas.
Tačiau didysis ąžuolas išvengė pjūklo ir nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio yra apsaugotas tvora.
Didysis ąžuolas ir toliau stovės Šervudo miško širdyje kaip gamtos paminklas, kurį galės apžiūrėti atvykstantys lankytojai, gyvuos Robino Hoodo legendoje ir miręs teiks miško ekosistemai tiek pat naudos, kiek ir gyvas, apibendrina J. Drake.
Parengta pagal „The Independent“.
botanikadendrologijaAnglija
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