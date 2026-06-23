Rusai skelbia, kad Ukraina smogė naujais amerikietiškais ginklais

Tačiau tai kol kas nepriklausomai nepatikrinta, o taip pat nepatvirtinta nei Ukrainos, nei JAV valdžios atstovų.
„AGM-188A Rusty Dagger“ – tai turboreaktyviniu varikliu varoma, iš oro paleidžiama, tiksliai nukreipiama nuotolinio smūgio ginkluotė, kurią pagal JAV oro pajėgų „Extended Range Attack Munition“ programą sukūrė „Zone 5 Technologies“ – tai pirkimų iniciatyva, kurią oro pajėgos pradėjo 2024 m. pradžioje, turėdamos aiškų pagrindinį tikslą: suteikti Ukrainai prieinamus, masinės gamybos tolimųjų nuotolių smūginius ginklus greičiau, nei juos galėtų pristatyti esamos programos.
Ši raketa yra tradicinės kruizinės raketos ir valdomosios oro bombos hibridas, atitinkantis standartinės 227 kilogramų nevaldomosios bombos „Mk 82“ dydžio ir svorio parametrus – o tai reiškia, kad bet kuris orlaivis, šiuo metu galintis gabenti tą bombą, potencialiai gali gabenti ir „Rusty Dagger“, be žymių ginklų sistemos modifikacijų.
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Buvo skelbiama, kad pirmoji 840 ERAM raketų serija Ukrainai turėtų būti pristatyta 2026 m. spalį, o Ukrainai leista įsigyti iki 3350 raketų, įskaitant atsargines dalis ir pagalbinę įrangą, kurių bendra kaina, kaip numatoma, siekia 825 mln. JAV dolerių. Atviruose šaltiniuose nėra patvirtinta, ar kokios nors raketos iš ankstesnių bandymų ar ikigamybinės partijos pasiekė Ukrainą anksčiau nei numatyta, nors JAV pareigūnas Kyle’as Bassas 2026 m. gegužę socialiniuose tinkluose parašė, kad ERAM raketos „jau keliauja“, – šį pareiškimą „Defense Express“ ir kiti žiniasklaidos šaltiniai įvertino kaip galimai rodantį anksčiau nei numatyta vykstančius pristatymus, nors oficialaus patvirtinimo nebuvo.
Pranešama, kad AGM-188A „Rusty Dagger“ nuotolis siekia daugiau nei 930 kilometrų – tai daugiau nei dvigubai viršija pradinį ERAM reikalavimą, kuris buvo 460 kilometrų, o svoris, kaip teigiama, sudaro tik apie 200 kilogramų, įskaitant 45 kilogramų kovinę galvutę. Pagal kruizinių raketų standartus tokia kovinės galvutės masė yra nedidelė – ji maždaug prilygsta kovinei galvutei, kurią gabena rusiškas dronas kamikadzė „Shahed-136“, tačiau raketos tikslumas ir didelis veikimo nuotolis kompensuoja tai, ko trūksta jos kovinei galvutei grynosios sprogstamosios galios atžvilgiu. Apsiginti nuo tokio ginklo, kurį iš 930 km atstumo paleidžia toli už fronto linijos skrendantis „F-16“, praktiškai neįmanoma: dabartinės Rusijos giluminės oro gynybos sistemos nepajėgios atremti tokio nuotolio, greičio ir tikslumo derinio.
„Rusty Dagger“ operatyvinė reikšmė Ukrainos „F-16“ parkui yra didžiulė, ir tai buvo aiškiai numatyta programos kūrimo pradžioje. Ukraina naudoja daugiafunkcinius naikintuvus „F-16 Fighting Falcon“ – amerikietiškus ketvirtosios kartos reaktyvinius lėktuvus, kurie nuo aštuntojo dešimtmečio yra dešimčių šalių oro pajėgų pagrindas – nuo tada, kai 2024 m. gavo pirmuosius šių lėktuvų egzempliorius iš Europos NATO sąjungininkų. Šie orlaiviai suteikė Ukrainai galingą platformą, tačiau jų galimybės smogti iš toli tebebuvo ribojamos turimų ginklų veikimo nuotolio. Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje bendrai gaminamos „Storm Shadow“ kruizinės raketos, kurios jau yra Ukrainos ginkluotėje, turi maždaug 560 kilometrų veikimo nuotolį ir buvo naudojamos smogti taikiniams okupuotame Kryme bei giliai Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. „Rusty Dagger“, kurios skrydžio nuotolis, kaip pranešama, viršija 930 kilometrų, žymiai padidintų šį nuotolį, o vieneto kaina būtų gerokai mažesnė, todėl Ukraina galėtų dislokuoti šiuos ginklus tokiais kiekiais, su kuriais brangesnės sistemos negalėtų konkuruoti.
Kadangi, kaip pranešama, „AGM-188A“ gali būti paleista iš bet kurio orlaivio, galinčio naudoti JDAM tipo valdomą ginkluotę, 12 naikintuvų „F-16 Fighting Falcon“ eskadra teoriškai per vieną išskridimą galėtų paleisti net 144 kruizines raketas ERAM, sukuriant tokį intensyvų puolimą, su kuriuo Rusijos oro gynybos pajėgos sunkiai susidorotų. Būtent tokio masto panaudojimui ir buvo sukurta ERAM programa, todėl dar prieš sudarant sutartį buvo viešai teigiama, kad pagrindinis programos tikslas – parama Ukrainai.
Voronežas yra maždaug už 500 kilometrų nuo Ukrainos sienos – tai atstumas, kuris puikiai telpa į daugelio ginklų sistemų, kurias Ukraina jau naudoja, veikimo nuotolį, įskaitant „Storm Shadow“, įvairių tipų dronus ir Ukrainoje gaminamas kruizines raketas – pavyzdžiui, „Neptun“ ir „Flamingo“. Voroneže esanti puslaidininkių gamykla „Sborka“, kurią Ukrainos Pagrindinė žvalgybos direkcija įvardijo kaip tiksliųjų elektroninių komponentų tiekėją „Kh-101“ kruizinei raketai, balistinių raketų kompleksui „Iskander-K“ ir oro gynybos sistemai „Pancir-S1“, yra būtent toks vertingas ir konkretus taikinys, kuriam naikinti ir yra skirtas tikslusis nuotolinio veikimo ginklas: objektas, kuris nėra nei didelis pramoninis kompleksas, nei sutvirtintas karinis objektas, bet specializuotas tiekimo grandinės mazgas, kur vienintelis tiksliai nukreiptas smūgis sukelia pasekmes, gerokai pranokstančias tiesioginę fizinę žalą.
Ar ginklas, kuriuo buvo pataikyta į „Sborką“, buvo „AGM-188A Rusty Dagger“, „Storm Shadow“, Ukrainoje pagaminta raketa ar visai kas kita, kol kas nėra patvirtinta. Šį teiginį skelbiantis Rusijos kanalas yra suinteresuotas priskirti šį smūgį JAV tiekiamam ginklui, nes tai atitinka naratyvą apie Vakarų eskalavimą, kurį Rusijos valstybinė žiniasklaida nuosekliai skleidžia per visą karo laikotarpį.
Tai nereiškia, kad šis teiginys yra melagingas – tačiau tai yra priežastis laikyti jį nepatvirtintu, kol Ukrainos ar JAV šaltiniai jo nepatvirtins arba nepaneigs.
Tačiau neabejotina yra tai, kad toks ginklas egzistuoja, kad Ukraina yra jo numatytas pagrindinis naudotojas ir kad Voronežo gamykla, į kurią jis tariamai pataikė, buvo teisėtas karinis taikinys pagal bet kokią šio termino apibrėžtį, rašo „Defence Blog“.