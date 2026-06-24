Kruvinoji gegužė Ukrainoje: JT fiksuoja didžiausią civilių aukų skaičių nuo 2022-ųjų

Jis rėmėsi Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, kurie rodo, kad gegužę Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai – o dar 1763 buvo sužeisti. „Tai didžiausias mėnesinis žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius nuo 2022 m. balandžio“, – pažymėjo K. Khiaris.
Pažymėtina, kad nuo plataus masto Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios JT patvirtino mažiausiai 16 126 civilių žūtį, iš kurių 796 – vaikai. Be to, 46 590 civilių buvo sužeisti, įskaitant 2835 vaikus. Tačiau K. Khiaris neatmeta galimybės, kad tikrieji skaičiai gali būti žymiai didesni, rašo „Unian“.