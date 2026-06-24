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Kruvinoji gegužė Ukrainoje: JT fiksuoja didžiausią civilių aukų skaičių nuo 2022-ųjų

2026 m. birželio 24 d. 18:43
Lrytas.lt
Rusijai sustiprinus oro atakas prieš Ukrainą, gegužę užfiksuotas rekordinis žuvusiųjų ir sužeistųjų civilių skaičius per pastaruosius ketverius metus, kai vyksta plataus karas, teigia JT Generalinio sekretoriaus padėjėjas Artimųjų Rytų, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono klausimais Khaledas Khiaris, praneša „RBC-Ukraina“.
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Jis rėmėsi Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, kurie rodo, kad gegužę Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai – o dar 1763 buvo sužeisti. „Tai didžiausias mėnesinis žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius nuo 2022 m. balandžio“, – pažymėjo K. Khiaris.
Pažymėtina, kad nuo plataus masto Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios JT patvirtino mažiausiai 16 126 civilių žūtį, iš kurių 796 – vaikai. Be to, 46 590 civilių buvo sužeisti, įskaitant 2835 vaikus. Tačiau K. Khiaris neatmeta galimybės, kad tikrieji skaičiai gali būti žymiai didesni, rašo „Unian“.
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