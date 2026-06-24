Naujas Rusijos ginklas: nusitaikė į „Starlink“

Ši sistema pirmiausia naudojama siekiant sutrikdyti signalus, kuriais valdomos bepilotės sistemos, kurių veikimo nuotolis viršija šviesolaidinio valdymo ribas. Ji taip pat naudojama prieš ryšių, žvalgybos ir koordinavimo sistemas, remiančias artilerijos operacijas.
Ukrainos įrangoje įdiegti „Starlink“ terminalai veikia nukreipdami siaurą spindulį į virš jų esantį palydovą. Teigiama, kad aptikti ir trukdyti kiekvienam atskirai kanalui yra praktiškai neįmanoma, todėl veiksmingiau yra surasti ir trukdyti pačiam palydovui.
„Starlink“ palydovai priima signalus 14–14,5 GHz dažnių juostoje. Ši juosta suskirstyta į aštuonis kanalus, kurių kiekvieno plotis yra 62,5 MHz. „Volna Kupol Garant“ trukdo šiam perdavimui, nukreipdama galingus signalus į pro šalį skriejantį palydovą. Sistema aštuoniomis antenomis trukdo palaikyti stabilų ryšį.
Susiję straipsniai
Pagrindinis „Starlink“ bruožas yra tai, kad sistemą sudaro tūkstančiai palydovų, veikiančių maždaug 500 kilometrų aukštyje. Teigiama, kad užblokuoti juos visus yra labai sunku arba net neįmanoma.
Viena „Volna Kupol Garant“ sistema užblokuoja maždaug 20 kvadratinių kilometrų plotą. Tai apytiksliai atitinka apskritimą, kurio spindulys yra apie 2,5 kilometro. Todėl šią sistemą galima naudoti konkretiems objektams apsaugoti – tai gali būti naftos perdirbimo gamyklos, karinės bazės ar tiltai, tačiau teigiama, kad tam reikia naudoti daug sistemų.
Toks sprendimas yra brangus – viena „Volna Kupol Garant“ sistema kainuoja apie 100 milijonų rublių, arba maždaug 1,5 milijono JAV dolerių. Sistemos maitinimui taip pat reikia nemažai išteklių – tiek iš išorinio tinklo, tiek iš jos pačios dyzelinių generatorių. Tačiau sakoma, kad šios išlaidos nėra lemiamos, palyginti su saugomų objektų verte.
O dar vienu iššūkių tampa pačių sistemų apsauga. Kadangi „Volna Kupol Garant“ skleidžia stiprius signalus, ją lengva aptikti, todėl ji gali tapti atakos taikiniu. Jos pozicijas būtina apsaugoti specialiais maskuojamaisiais įrenginiais ir oro gynybos sistemomis. Pati sistema sumontuota ant šešių priekabų, kiekvienoje iš jų įrengtos po dvi antenas. Net jei dvi priekabos būtų sunaikintos, likusios priekabos galėtų toliau veiksmingai veikti. Tačiau tokia konstrukcija turi trūkumų perkeliant sistemą. Sistemos perkėlimas reikalauja laiko, turi būti išjungtas maitinimas, atjungti kabeliai, sutvarkytos antenos ir vėl sumontuotas visas kompleksas.
„Volna Kupol Garant“ kuria įmonė „Ruskij Kupol“.
Pasak ukrainiečių, pirmieji atvejai, kai sistema trukdė „Starlink“ palydovų veikimui, buvo užfiksuoti Charkivo srityje 2024 m. Pranešama, kad sistema buvo greitai aptikta ir sunaikinta. Teigiama, kad platesnis „Volna Kupol Garant“ naudojimas prasidėjo tik dabar – ir tai siejama su intensyvėjančiais Ukrainos bepiločių išpuoliais prieš Rusijos infrastruktūrą, rašo „Defence Industry Europe“.
Palydovinis internetastrikdžiaiRusija
Rodyti daugiau žymių