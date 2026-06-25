„Bayraktar“ priminė apie save: ukrainiečiai pasidalino retu vaizdo įrašu

Birželio 24 d. Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas trijų Juodojoje jūroje veikusių Rusijos USV sunaikinimas. Dronai, tikėtina, plaukė link Ukrainos pakrantės ir komercinių uostų.
Komerciniai laivai, plaukiantys į Ukrainos uostus ir iš jų, galėjo tapti potencialiais taikiniais. Tačiau bendra Ukrainos karinio jūrų laivyno ir Ukrainos gynybos žvalgybos operacija neutralizavo grėsmę, jūroje sulaikydama ir sunaikindama visą grupę, rašo „Defense Express“.
Šis vaizdo įrašas yra įdomus ne tik dėl sunaikintų taikinių, bet ir dėl panaudotos ginkluotės sistemos. Vaizdo įraše aiškiai matoma Turkijoje pagamintų „Bayraktar TB2“ atakos dronų būdinga taikinių nustatymo sąsaja.
Dronai greičiausiai naudojo „MAM-L“ arba „MAM-C“ tipo tiksliai nukreipiamuosius ginklus. Kita galimybė – lazeriu nukreipiamų raketų, turinčių pusiau aktyvius lazerinius ieškiklius, panaudojimas. Šie ginklai anksčiau buvo pastebėti Ukrainos „Bayraktar TB2“ dronų arsenale.
Nors „Bayraktar TB2“ dronai buvo plačiai naudojami per pirmuosius Rusijos plataus masto invazijos mėnesius ir padarė didelių nuostolių Rusijos pajėgoms, Rusijai išplėtus savo oro gynybos tinklą, jų kovinė veikla iki 2022 m. pabaigos žymiai sumažėjo.
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Laikui bėgant situacija pasikeitė. Ukrainos dronai sistemingai sunaikino daugybę Rusijos radarų stočių ir žemės-oro raketų sistemų, ypač laikinai okupuotame Kryme. Dėl to „Bayraktar TB2“ dronai vėl gali veikti virš tam tikrų Juodosios jūros rajonų, taikydamiesi į Rusijos laivus ir jūrinius bepiločius.
Nepaisant to, „Bayraktar TB2“ kovinių operacijų vaizdo įrašai tebėra itin reti. Pastaraisiais metais pasirodė vos keletas tokių vaizdo įrašų. Vien dėl šios priežasties naujai paskelbtas vaizdo įrašas yra vertas dėmesio.
Tiksli įvykyje dalyvavusio rusiško bepiločio laivo rūšis lieka neaiški. Vienas vaizdo įraše matomas laivas, atrodo, turi išorinį variklį ir plokščią denį su keliais įėjimo liukais. Kai kurie iš šių skyrių galėjo būti skirti FPV dronams gabenti.