Lietuvos šaulių sąjungai – 107: kviečia prisijungti prie „Šaulio kelio“ ir švęsti kartu

„Šaulystė prasideda nuo žmonių, kurie nėra abejingi savo valstybei. Todėl į „Šaulio kelią“ kviečiame ne tik šaulius, bet ir kiekvieną, kuris nori prasmingai praleisti dieną, pažinti mūsų istoriją, sutikti bendraminčių ir kartu atšvęsti Lietuvos šaulių sąjungos gimtadienį“, – sako Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
„Šaulio kelias“ – tai ne tik žygis. Tai kvietimas susitikti, pabūti kartu, išgirsti įkvepiančių istorijų, pažinti Lietuvos istoriją ir drauge švęsti Lietuvos šaulių sąjungos gimtadienį. Renginyje laukiami visi – tiek šauliai, tiek norintys iš arčiau pažinti šaulystę, susipažinti su šauliais ir patirti šaulišką bendrystę.
Žygis prasidės Kulautuvoje (Kauno r.) ir drieksis vaizdingu Nemuno pakrančių maršrutu iki Lietuvos šaulių sąjungos vadų ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Pagrindinis maršrutas sieks 22 kilometrus, tačiau norintieji galės prisijungti ir trumpesnei, maždaug 5 kilometrų atkarpai nuo Vilkijos parko.
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Kelionės metu dalyviai aplankys istorines vietas, išgirs pasakojimų apie Vilkijos kraštą, 1941 metų Birželio sukilimą, laisvės kovas bei šaulių veiklą. Žygeiviai susitiks su Paštuvos Švč. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno seserimis, aplankys Paštuvos piliakalnį, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Vailokaičio atminimo vietą.
Žygio dalyvius lydės Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis, istorikas Mykolas Fedara, miškininkas ir laisvės kovų tyrinėtojas Kęstutis Markevičius bei Batniavos seniūnas Šarūnas Pikelis.
Viso žygio metu bus nešamos Lietuvos Respublikos ir Lietuvos šaulių sąjungos vėliavos, simbolizuojančios pagarbą valstybei, laisvės gynėjams ir šauliškų vertybių tęstinumą. Maršrute dalyvių lauks ir malonūs renginio partnerių siurprizai.
„Šaulio kelias“ – tai kelionė per istoriją, žmones ir vietas, primenančias, kad Lietuvos laisvė, pilietiškumas ir atsakomybė už valstybę kuriami ne tik praeityje, bet ir šiandien“, – pabrėžia plk. L. Idzelis.
Žygio dalyviai finišuos 18 val. 45 min. Lietuvos šaulių sąjungos vadų ąžuolyne, Kauno rajone, kur nuo 19 val. prasidės šventinė vakaronė prie laužo, koncertuos Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, o vakarą užbaigs šokiai su grupe „Smetonos ūsai“.
Švenčiant Lietuvos šaulių sąjungos gimtadienį tradiciškai vyks ir socialinių tinklų iniciatyva #AšEsuŠaulys. Šauliai visoje Lietuvoje ir užsienyje kviečiami dalintis savo istorijomis, nuotraukomis bei mintimis apie tai, ką jiems reiškia šaulystė, tarnystė valstybei ir bendruomenei. Tai proga parodyti, kad šauliu gali būti kiekvienas – mokytojas, gydytojas, ūkininkas, verslininkas, studentas ar senjoras. Kartu tai liudijimas, kad Šaulių sąjunga – tai tūkstančiai skirtingų žmonių, kuriuos vienija atsakomybė už Lietuvą, pasiryžimas veikti ir noras būti naudingiems savo valstybei.
Lietuvos šaulių sąjunga buvo įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Organizacijos ideologinį pagrindą kūrė visuomenės ir kultūros veikėjas, bajoras, dvarininkas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje Vladas Putvinskis-Pūtvis, tapęs pirmuoju Šaulių sąjungos pirmininku. Tai savanoriška pilietinė organizacija, vienijanti žmones, pasirengusius prisidėti prie Lietuvos saugumo stiprinimo, visuotinės valstybės gynybos, pilietinio ir patriotinio ugdymo.
Per daugiau nei šimtmetį Šaulių sąjunga tapo viena didžiausių ir svarbiausių pilietinių organizacijų Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 20 tūkst. narių.
Į žygį būtina registracija iki birželio 26 d.
Šauliai dėkoja už bendrystę ir palaikymą! Tėvynės labui!