Nuo kosminių lazerių iki DI: JAV skelbia apie pirmus sėkmingus „Auksinio kupolo“ bandymus

Šiuo metu Jungtinės Valstijos turi savo dispozicijoje nemažai kosminių, oro, antžeminių ir jūrinių priemonių, skirtų žvalgybai. Kartu jos aptinka, seka, atskiria ir teikia duomenis apie potencialias oro grėsmes.
„Panaudojus naujausią kryptinės energijos technologiją, sistema „Dinaminė gynyba ir autonominis naikinimas“ (DDAD) nepriekaištingai ir savarankiškai aptiko, nukreipė ir neutralizavo daugybę grėsmių. Šie bandymai buvo atlikti pagal grafiką – ir kiekviena grėsmė buvo dinamiškai neutralizuota“, – pranešė Pentagono vadovas.
Pagrindiniai programos komponentai yra:
- Palydovinės stebėjimo ir identifikavimo platformų grupės, skirtos raketų paleidimams aptikti realiuoju laiku.
- Kinetiniai perėmėjai, dislokuoti kosmose, jūroje ir sausumoje.
- Kryptinės energijos sistemos– pavyzdžiui, galingi lazeriai, skirti perimti raketas paleidimo fazėje.
- Dirbtinio intelekto integravimas, siekiant pagreitinti ryšį tarp jutiklių ir ginklų.
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Šios priemonės apima tolimąjį aptikimo radarą (LRDR), modernizuotus ankstyvojo įspėjimo radarus (UEWR), kariuomenės ir laivyno mobilųjį radarą (AN/TPY-2), jūrinį X diapazono radarą (SBX-1) ir kosminę infraraudonųjų spindulių sistemą (SBIRS). Kai kurios iš jų – pasenusios sistemos, kurios buvo modernizuotos, kad būtų galima vienu metu stebėti įvairių tipų grėsmes ir sumažinti personalo poreikį.
Šio projekto partneris taip pat yra „Lockheed Martin“, kuri „Auksinį kupolą“ lygina su Manheteno projektu.
„Auksinis kupolas“
2025 m. gegužės 21 d. Donaldas Trumpas paskelbė apie 175 mlrd. dolerių vertės priešraketinės gynybos sistemos „Auksinio kupolo“ sukūrimą – kosminę ir antžeminę gynybą, skirtą perimti raketas, paleistas į Jungtinių Valstijų pusę iš bet kurios pasaulio vietos.
Ši sistema, sukurta pagal Izraelio „Geležinio kupolo“ pavyzdį, tačiau žymiai didesnė savo mastu, sujungs antžeminius ir kosminius jutiklius bei perėmėjus, o tai bus pirmasis atvejis, kai JAV dislokuos ginkluotę kosmose.
JAV Kongresas išreiškė skepticizmą dėl „Auksinio kupolo“ kainos ir įgyvendinamumo. Norint pasipriešinti lygiaverčiams ir beveik lygiaverčiams pagal galingumą priešininkams, gali prireikti padidinti tiek JAV priešraketinės gynybos sistemos tobulumo lygį, tiek jos galingumą.
Kongreso biudžeto tarnyba įvertino ribotos kosminių perėmėjų sistemos – skirtos išimtinai kovai su priešiškų valstybių keliamomis grėsmėmis – kainą daugiau nei 500 mlrd. dolerių, palyginti su D. Trumpo nurodytais 175 mlrd.
Šiuo metu tiek JAV, tiek Kanados apsaugos nuo didelio nuotolio tarpžemyninių balistinių raketų klausimais rūpinasi dvišalė Šiaurės Amerikos oro ir kosmoso gynybos vadavietė (NORAD). Tokia forma, kokia projektas yra suformuluotas šiuo metu, pareikalaus didelių pasiekimų jutiklių aprėpties, kovos valdymo ir perėmėjų patikimumo srityse, jau nekalbant apie didžiules investicijas į infrastruktūrą beprecedentiniu mastu, rašo „Militarnyj“.
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