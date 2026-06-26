Galimybė apsisaugoti nuo drono, bet sudeginti ginklą? Analitikai įvertino naują ukrainiečių priemonę

Analitikai pažymi, kad vamzdis yra gana pažeidžiama artilerijos sistemos dalis. Todėl dabar didžioji jo dalis apsaugota nuo dronų apsaugos elementais, žinomais „ežio“ arba „pūkelio“ pavadinimais.
„Anksčiau tai buvo galima pamatyti Rusijos šarvuotosios technikos, visų pirma tankų, apsauginėse konstrukcijose, taip pat Ukrainos technikoje, o net ir Prancūzijoje anksčiau buvo svarstomas toks pasyvios apsaugos nuo FPV dronų variantas“, – teigiama straipsnyje.
Pažymima, kad apsaugos elementų tvirtinimo prie vamzdžio būdas gali turėti įtakos haubicos eksploatacijai. Pavyzdžiui, neleisti vamzdžiui laiku atvėsti po šūvio. O vamzdžio temperatūra daro įtaką šaudymo tikslumui, eksploatacijos trukmei ir saugumui.
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„Įdomu, kiek veiksminga gali būti tokia vamzdžio apsauga, nes, viena vertus, ji gali apsaugoti nuo tiesioginio drono pataikymo į vamzdį, o kita vertus – vis tiek išlieka pavojus patirti žalą nuo skeveldrų“, – teigia autoriai. Tačiau jie mano, kad sistema vis dėlto pagerina vamzdžio apsaugą nuo galimo smūgio. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei dronas ar kita smogiamoji priemonė sprogsta netoli haubicos.
Tačiau nežinoma, ar „Bogdan“ su papildoma apsauga jau buvo naudojama realiose kovinėse sąlygose.
2022 metais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 44-osios atskirosios artilerijos brigados ginkluotėje pasirodė nauja Ukrainos savaeigės haubicos „2S22 Bogdana“ versija. Jos pagrindas – ratinė „Tatra“ važiuoklė, haubica turi šarvuotą kabiną.
Raketinių pajėgų prognozėmis, ateityje būtent „Bogdana“ – tiek savaeigės, tiek velkamosios versijos – taps pagrindinėmis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerijos sistemomis. Jau dabar gynybos pajėgos naudoja iki 40 procentų būtent šių sistemų.
Tarp „Bogdana“ privalumų minimas labai didelis pataikymo tikslumas, lėtas vamzdžio nusidėvėjimas ir galimybės greitai atlikti remontą. Kariškiai teigia, kad haubica ištveria iki 7–8 tūkstančių šūvių, o šaudymo tikslumas išlieka reikiamame lygyje, rašo „Militarnyj“.
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