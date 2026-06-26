Pirmas toks kartas: ukrainiečiai sunaikino retą rusišką karinę techniką

Brigada paskelbė smūgio vaizdo įrašą ir apibūdino taikinį kaip vieną iš rečiausių, su kuriais jiems teko susidurti. Pasak dalinio, mašina buvo pritaikyta veikti kaip mobili paleidimo platforma „Shahed“ tipo dronams, veikiantiems Donecko sektoriuje.
„Šiandieninis retas taikinys – mašina, naudojama kaip „Shahed“ dronų paleidimo platforma. Donecko oro uoste. Pirmą kartą“, – teigė brigada pranešime, pridedamame prie vaizdo įrašo. Kariškiai pabrėžė, kad tokių sistemų aptikimas ir smogimas yra retas atvejis dėl jų riboto skaičiaus ir pastangų jas paslėpti.
Skirtingai nuo įprastų raketų paleidimo įrenginių, mobilūs „Shahed“ paleidimo automobiliai gali būti greitai išsklaidyti ir perkelti į kitą vietą, todėl juos sunkiau aptikti ir į juos pataikyti. Todėl jų sunaikinimas reiškia ne tik brangios įrangos praradimą, bet ir Rusijos gebėjimo vykdyti dronų atakas iš tos konkrečios teritorijos sutrikdymą, rašo „Defense Express“.