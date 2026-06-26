Remiantis paskelbtais dokumentais, 2022 m. „Beretta Holding“ generalinis direktorius Pietro Gussagli Beretta asmeniškai buvo Rusijos importo bendrovės „Ruskij Oriol“ valdybos narys. Net ir prasidėjus plataus masto įsiveržimui į Ukrainą, ši įmonė gavo daugiau nei 3900 vienetų Europoje pagamintų šaunamųjų ginklų.
Iš viso nuo 2022 m. kovo iki 2024 m. vasario Rusijos importuotojai užregistravo mažiausiai 15 337 vienetus vakarietiškų ginklų. Beveik 40 proc. šio kiekio, t. y. 6064 vienetai, buvo pagaminti „Beretta“ holdingo gamyklose – visų pirma „Benelli Armi“, „Fabbrica D’Armi Pietro Beretta“, „Beretta Benelli Iberica“, „Sako Limited“ ir „Stoeger Silah Sanayi“.
Italijos pusiau automatiniai šautuvai „Benelli“, importuoti bendrovės „Ruskij Oriol“, nuo 2025 m. pradėti naudoti Rusijos Federacijos gynybos ministerijoje ir Federalinėje apsaugos tarnyboje. Rusijos kariuomenė ir specialiosios tarnybos naudoja „Benelli M2“, „M3“ ir „M4“ modelius, siekdamos apsisaugoti nuo Ukrainos FPV dronų smūgių bei taktinių šaudymo varžybų metu.
Be lygiavamzdžių ginklų, Rusijos teisėsaugos institucijos ir snaiperiai aktyviai naudoja „Sako“ ir „Tikka“ markių šautuvus, kuriuos gamina Suomijoje esanti „Beretta“ holdingo gamykla. Šios itin tikslios tolimojo nuotolio sistemos buvo pastebėtos per Rusijos snaiperių taurės varžybas Sterlitamake, kur dalyviai masiškai naudojo „Tikka T3“, „Sako S20“ ir „Sako A7“ modelius.
Europietiškų ginklų tiekimas Rusijos rinkai 2026 m. nenutrūko dėl dabartinių „Beretta Holding“ rangovų. Visų pirma, holdingo verslo partnerio Michailo Chubutijos valdoma bendrovė „Kolčuga“ 2026 m. kovą gavo dar vieną „Benelli Argo-E“ .308 „Winchester“ ir .30–06 „Springfield“ kalibrų partiją. Jungtinės Valstijos sureagavo į šiuos faktus ir 2024 m. birželį įtraukė Rusijos dukterinę bendrovę „Ruskij Oriol“ į sankcijų sąrašus. JAV teisėsaugos institucijos surengė tarpininkų, kurie per fiktyvias bendroves tiekė ginklus ir šaudmenis į Rusiją, areštų seriją Kirgizijoje ir JAV.
Bruklino teisme buvo teisiamas Italijos pilietis Manfredas Gruberis, kuris prisipažino kaltu dėl šaudmenų kontrabandos į Rusijos Federaciją už daugiau nei 540 tūkst. JAV dolerių. Jo įmonė „Bignami S.p.a.“ jau seniai bendradarbiauja su Rusijos struktūromis, teikdama prekių logistiką, kad būtų galima apeiti apribojimus.
Tačiau Europos Sąjungos ir Italijos priežiūros institucijos iki šiol nepradėjo oficialaus tyrimo dėl ginklų kontrabandos. Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos finansinio saugumo komitetas, atsakydamas į žurnalistų užklausas, pareiškė, kad neturi kompetencijos kontroliuoti ginklų embargą.
Ši situacija buvo aptarta 2026 m. vasario 18 d. vykusiame Italijos Deputatų rūmų saugumo komisijos posėdyje. Klausymų metu „Beretta“ vadovai Franco Gussali Beretta ir Carlo Ferlito paneigė didelio masto kontrabandą ir pareiškė, kad į Rusiją pateko tik penkiolika medžioklinių šautuvų. Kai deputatas Marko Pellegrini pateikė oficialius tyrėjų duomenis apie šešis tūkstančius išvežtų šautuvų ir milijoną šovinių, komisijos pirmininkas Antonino Minardo skubiai paskelbė, kad klausymai baigiami. Šalies politinė vadovybė iš esmės išvengė tolesnio tiekimo aplinkybių išsiaiškinimo, rašo „Militarnyj“.
Atsakydami į oficialų žurnalistų užklausimą, „Beretta Holding“ atstovai atmetė visus kaltinimus ir pareiškė, kad bandoma pakenkti grupės reputacijai. Holdingas teigia, kad bendrovė „Ruskij Oriol“ buvo išbraukta iš konsoliduotų finansinių ataskaitų, o užregistruoti atitikties sertifikatai tariamai gali būti susiję su suklastotomis prekėmis.