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Ukrainiečiai ir FTB: rusų programišiai sistemingai rengė atakas prieš Ukrainos, JAV ir Europos lyderius

2026 m. birželio 26 d. 08:29
Lrytas.lt
Ukrainos saugumo tarnybos kibernetiniai ekspertai kartu su JAV Federaliniu tyrimų biuru (FBI) išaiškino, kad Rusijos Federacijos specialiosios tarnybos sistemingai vykdė kibernetines atakas prieš Ukrainos, Europos ir Jungtinių Valstijų pareigūnų, kariškių, politikų ir aktyvistų žinučių programas. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU).
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Šių įsilaužimų tikslas – gauti prieigą prie slaptos karinės, politinės ir ekonominės informacijos, taip pat pavogti vartotojų asmens duomenis.
Kibernetinėms atakoms vykdyti Rusijos hakeriai naudoja įvairias priemones ir metodus. Vienas iš labiausiai paplitusių būdų – SMS žinučių siuntimas tariamai iš žinučių programų pagalbos tarnybų vardu, siekiant išgauti paskyrų slaptažodžius.
SBU pažymėjo, kad tokios žinutės dažnai maskuojamos kaip oficialios paslaugos ir gaunamos daugiausia ryte, kai vartotojai dėl fizinio nuovargio ar emocinės būklės gali būti mažiau atidūs.
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Tuo pačiu Rusijos specialiosios tarnybos ir su jomis susijusios programišių grupuotės puola ne tik valstybines įstaigas, pareigūnus ar viešus asmenis, bet ir paprastų piliečių asmenines paskyras. Atsižvelgdami į tai, jie ragina vartotojus reguliariai tikrinti aktyvias sesijas žinučių programose ir naudoti dviejų veiksnių autentifikavimą.
Be to, svarbu neperduoti patvirtinimo kodų ir slaptažodžių pašaliniams asmenims, taip pat reikėtų vengti spausti įtartinas nuorodas – net jei jos gautos iš pažįstamų (į jų paskyrą jau gali būti įsilaužta).
Taip pat nereikėtų atidaryti failų, gautų iš nežinomų kanalų ir nuskaitinėti QR kodus iš nepatikrintų šaltinių.
Balandžio mėnesį „Reuters“ pranešė, kad per pastaruosius mėnesius Rusijos programišiai įsilaužė į daugiau nei 170 Ukrainos prokurorų ir tyrėjų elektroninio pašto dėžučių. Kampanija buvo nukreipta prieš pareigūnus, atsakingus už kovą su korupcija ir Rusijos kolaborantų identifikavimą. Taip pat buvo užpulti dešimtys pareigūnų Rumunijoje, Graikijoje, Bulgarijoje ir Serbijoje, rašo „Militarnyj“.
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