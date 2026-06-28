Per konferenciją „GlobalFact 2026“ Vilniuje fiksuota informacinė ataka

Bendrovės duomenimis, per maždaug 15 valandų buvo užfiksuota 13 autorių, 8 „Facebook“ grupės, 19 publikacijų ir 76 susiję paminėjimai.
„Per mažiau nei parą susidėliojo aiškus vaidmenų pasiskirstymas – pradininkas, tarpininkai, platintojas – su koordinacijos požymiais, kuriuos esame matę ir ankstesniuose dezinformacijos tyrimuose“, – pranešime teigia „Repsense“ vadovas Mykolas Katkus.
„Šįkart ataka liko alternatyvaus informacinio burbulo viduje ir didelio poveikio nepadarė. Bet pats modelis yra pakartojamas: keičiasi tik tema ir taikinys. Rytoj toks pat mechanizmas gali būti nukreiptas į įmonę, instituciją ar rinkimus – todėl jį svarbu atpažinti anksti“, – tęsia jis.
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Anot bendrovės, kampanija prasidėjo birželio 18 d. rytą įrašu, kuriame viešai skelbiami faktų tikrinimo organizacijų finansavimo duomenys buvo interpretuojami kaip įrodymas, esą faktų tikrintojai kontroliuojami iš užsienio. Vėliau žinutė iš minėto socialinio tinklo buvo perkelta į alternatyvų naujienų portalą, o per kelias valandas atsirado ir radikalūs kitų autorių komentarai.
„Repsense“ teigimu, vakare prasidėjo antroji kampanijos banga – vienas socialinio tinklo dalyvis identišką tekstą be papildomų komentarų paskelbė aštuoniose „Facebook“ grupėse. Fiksuota, kad šis platinimas sudarė apie 37 proc. viso tiriamo duomenų klasterio paminėjimų.
Pažymima, kad panašių naratyvų bendrovė anksčiau fiksavusi ir Armėnijoje, kur, jos teigimu, prieš faktų tikrintojus, nepriklausomą žiniasklaidą ir pilietines organizacijas buvo vykdomos analogiškos informacinės kampanijos.
„GlobalFact“ – didžiausia ir įtakingiausia pasaulyje kasmetinė profesionalių faktų tikrintojų konferencija, kurią organizuoja „Poynter“ instituto įkurtas Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas (IFCN) kartu su priimančios šalies partneriais. Šis tarptautinis renginys kasmet suburia žurnalistus, akademikus ir technologijų ekspertus iš viso pasaulio aptarti kovos su dezinformacija strategijas, dalintis pažangiausiais informacijos patikros metodais bei stiprinti bendradarbiavimą kovos su dezinformacija ir kitomis informacinėmis grėsmėmis kontekste.
Šiemet konferencija vyko Vilniuje. Renginį organizavo Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas kartu su „Delfi“, LRT ir Europos faktų tikrinimo standartų tinklu.
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