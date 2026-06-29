Į Lietuvą pristatytos prieštankinės minos už daugiau kaip 3 mln. eurų

„Prieštankinės minos – tai konkretus atgrasymo ženklas rusijai ir priminimas, kad nei jos kariai, nei jos karinė technika į Lietuvą nebesugrįš. Kaupdami pakankamas amunicijos atsargas – nuo oro gynybos raketų iki prieštankinių minų – siunčiame aiškią žinutę: nuosekliais veiksmais stipriname šalies kariuomenę ir viso regiono saugumą“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Prieštankinės (priešbortinės) minos skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką – tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitas šarvuotas transporto priemones. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas.
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