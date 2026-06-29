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Per 24 valandas Ukraina prarado du „MiG-29“ naikintuvus

2026 m. birželio 29 d. 08:34
Lrytas.lt
Rusijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dronas „Geran-4“ smogė į Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvą „MiG-29“, kai šis ruošėsi misijai pietų Ukrainos aerodrome – ir jį visiškai sunaikino. Ukrainos šaltiniai patvirtino, kad lėktuvas buvo prarastas, tačiau teigia, kad per smūgį niekas iš personalo nežuvo. Be to, Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybė oficialiame pranešime patvirtino, kad antrasis „MiG-29“ buvo prarastas vykdant kovinę misiją virš Poltavos srities dar nenustatytomis aplinkybėmis, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi ir pasiekė saugią vietą.
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Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės ryšių departamento oficialus pareiškimas buvo aiškus: „ Pranešame, kad 2026 m. birželio 27 d. naktį buvo prarastas ryšys su Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvu „MiG-29“, kuris vykdė kovinę misiją Poltavos regione. Patvirtiname, kad lėktuvas prarastas. Tačiau Ukrainos pilotas sėkmingai katapultavosi, susisiekė su paieškos ir gelbėjimo komanda ir buvo nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą apžiūrai bei reikiamai pagalbai suteikti. Nagrinėjamos priežastys ir aplinkybės.“
Pirmasis nuostolis – „Geran-4“ smūgis į aerodromą – reiškia kokybinį poslinkį Rusijos dronų kampanijoje prieš Ukrainos oro pajėgas. „Geran-4“ yra naujausias Rusijos reaktyviniu varikliu varomas vienkartinis puolamasis dronas, kuris, kaip patvirtino Ukrainos gynybos žvalgybos direkcija, 2026 m. gegužę buvo pradėtas naudoti koviniuose veiksmuose. Šio modelio paruošimas masinei gamybai buvo užbaigtas šių pačių metų sausį.
Tai – reikšmingas žingsnis į priekį, palyginti su propeleriniu „Geran-2“ – Irano suprojektuoto „Shahed-136“ modifikacija, kurią Rusija gamino dideliais kiekiais, ir kurios kreiserinis greitis siekia maždaug 180 km/h, o naudingasis krovinys – 30–50 kg.
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„Geran-4“ naudoja Kinijoje pagamintą „Telefly LX-WP-160“ turboreaktyvinį variklį, kuris padidina drono kreiserinį greitį iki 350–500 km/h, leidžia gabenti 50 kg kovinę galvutę arba pasirinktinį 90 kg termobarinį krovinį, o jo skrydžio nuotolis, kaip pranešama, siekia iki 850 km. Palyginimui, „Geran-2“ nuotolis siekia iki 2500 km.
„Geran 4“ likučiuose Ukrainos gynybos žvalgyba aptiko komponentų iš Jungtinės Karalystės, Jungtinių Valstijų, Vokietijos, Kinijos, Šveicarijos, Japonijos ir Taivano.
Padidėjęs drono greitis turi milžinišką reikšmę, kai reikia pataikyti į ant žemės esančius orlaivius. Ukrainos dronų perėmėjų daliniai, kurie numušė tūkstančius „Geran-2“ variantų, daugiausia pritaikyti lėtesniems, propeleriniais varikliais varomiems taikiniams. 2026 m. gegužės pradžioje Ukrainos 1020-asis priešlėktuvinių raketų pulkas patvirtino vieną „Geran-4“ numušimą, panaudojus droną perėmėją „Wild Hornets Sting“ – tai pirmasis patvirtintas šio tipo perėmimas, nors kovinio panaudojimo patikimumas dideliu mastu vis dar nėra patikrintas.
Pakankamai sudėtingas „Geran-4“, galintis aptikti ir smogti į orlaivį, besiruošiantį pakilti, kelia visiškai kitokio lygio grėsmę nei lėtai skraidantys „Geran-2“, kuriuos Ukrainos mobilūs antžeminiai dronų perėmėjai mokėsi medžioti ištisus metus, rašo „Defence Blog“.
 Rusijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dronas „Geran-4“ smogė į Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvą „MiG-29“, kai šis ruošėsi misijai pietų Ukrainos aerodrome.<br> Stopkadras. Daugiau nuotraukų (2)
 Rusijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dronas „Geran-4“ smogė į Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvą „MiG-29“, kai šis ruošėsi misijai pietų Ukrainos aerodrome.
 Stopkadras.
„MiG-29“ yra dviejų variklių viršgarsinis naikintuvas, kurį sukūrė sovietų „Mikojano“ projektavimo biuras, kaip lengvesnę ir pigesnę alternatyvą sunkesniam „Su-27“. Ukraina paveldėjo didelį lėktuvų parką iš Sovietų Sąjungos ir per daugiau nei ketverius metus trukusį visapusišką karą kompensavo kovinius nuostolius gavusi lėktuvus iš buvusių Varšuvos pakto sąjungininkų, įskaitant Slovakiją, Lenkiją ir Bulgariją.
Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) projektas „Oryx“, kuris stebi vizualiai patvirtintus technikos nuostolius, – užregistravo, kad nuo 2022 m. vasario buvo sunaikinta daugiau nei 100 Ukrainos fiksuoto sparno orlaivių. 2025 m. pabaigoje Lenkija sutiko perduoti likusią „MiG-29“ parką Ukrainai pagal mainų susitarimą, susijusį su Ukrainos dronų technologijomis, tačiau 2026 m. birželio viduryje Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas patvirtino, kad nė vienas orlaivis iš tos partijos dar nebuvo pristatytas, o Varšuva atidėjo perdavimą, kol iš Kyjivo bus gauta sutarta dronų technologija.
Smūgis į pietų Ukrainos aerodromą yra naujausias iš serijos išpuolių prieš Ukrainos aviacijos infrastruktūrą, kuriuos Rusija vykdo vis atkakliau, nes Kyjivo oro gynybos pajėgos tampa vis pajėgesnės apsiginti nuo iš orlaivių vykdomų smūgių.
„Geran-2“ dronai jau anksčiau sunaikino ant žemės stovinčius ukrainiečių sraigtasparnius, ypač pagarsėjo smūgis į „Mi-8“ sraigtasparnį Mykhailivkos sraigtasparnių aikštelėje, kuri, kaip pažymėjo OSINT analitikai, nebuvo užmaskuota ir netoliese nebuvo oro gynybos pajėgų. Tokių smūgių modelis atskleidžia nuoseklią Rusijos taikinių pasirinkimo logiką: kai Ukrainos orlaivių dėl tobulėjančios oro gynybos ir elektroninės karo veiksmų sistemų neįmanoma patikimai užpulti ore, juos galima pulti ant žemės pasitelkiant dronus.
Antrasis lėktuvo praradimas virš Poltavos tebėra neišaiškintas. Ukrainos valdžios institucijos jo nepriskiria priešo veiksmams, ir nurodo tik tai, kad kad priežastys ir aplinkybės šiuo metu tiriamos. Poltavos sritis yra šiaurės centrinėje Ukrainoje, maždaug 350 km į šiaurės rytus nuo Kyjivo, ir čia anksčiau vyko Ukrainos karinės oro pajėgų operacijos, įskaitant antžeminių taikinių puolimo ir perėmimo misijas. Tai, kad pilotas sėkmingai katapultavosi ir paieškos bei gelbėjimo tarnybų buvo išgelbėtas, leidžia manyti, kad lėktuvo praradimas nebuvo katastrofiškas sunaikinimas ore, o labiau kontroliuojam, išgyvenimui palanki įvykių seka, kuri galėtų rodyti mechaninį gedimą, priešo ginklų sistemos smūgį arba tam tikrą priežasčių derinį. Kas sukėlė lėktuvo kritimą, iki šiol vis dar neskelbiama.
Abi šios netektys rodo dvigubą spaudimą Ukrainos „MiG-29“ parkui: dronų grėsmę, kai orlaiviai medžiojami ant žemės, ir bet kokį oro gynybos raketų, elektroninės kovos bei operacinių pavojų derinį, kuris ir toliau naikina lėktuvus ore.
Kiekvieną Ukrainos prarastą „MiG-29“ pakeisti yra sunkiau nei ankstesnį orlaivį iš to paties parko. Lenkijos partija užstrigusi dėl diplomatinės aklavietės, o jokia kita NATO narė šiuo metu nenaudoja šio tipo orlaivių. Ilgalaikį sprendimą užtikrina laipsniškas Ukrainos perėjimas prie vakarietiškų orlaivių, įskaitant jau eksploatuojamus „F-16“ bei 2025 m. pabaigoje pasirašytas sutartis dėl „Rafale“ ir „Gripen“, rašo „Defence Blog“.
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