Ukrainos balistinė raketa, skirta smogti Maskvai, jau beveik paruošta, skelbia kūrėjai

„Fire Point“ vyriausiasis konstruktorius ir vienas iš įkūrėjų Denysas Štilermanas teigė, kad balistinė raketa „FP-9“ jau pasiekė visus pagrindinius kūrimo etapus, išskyrus kietojo kuro variklį, kurio bandymai ant žemės vyko filmavimo metu, ir kad pirmasis bandomasis skrydis į taikinį Maskvoje galėtų įvykti netrukus po sėkmingo variklio patikrinimo.
„„Raketai FP-9“, kuri gali pasiekti Maskvą, turime viską, ko reikia, išskyrus variklį, – kalbėjo D. Štilermanas. – Šį mėnesį išbandysime variklį ir tikimės netrukus pradėti bandomuosius skrydžius. Vos tik bandomasis skrydis parodys, kad viskas veikia tinkamai, kitas skrydis turėtų būti paleistas į Maskvą.“
„Fire Point“ – Kyjive įsikūręs gynybos srities startuolis, kurį 2022 m. įkūrė inžinierių, architektų ir žaidimų kūrėjų grupė, neturėjusi ankstesnės patirties karinėje pramonėje – tapo viena iš labiausiai stebimų įmonių Ukrainos karo laikų gynybos sektoriuje. Pasak Ukrainos Generalinio štabo, ji gamina daugiau nei pusę Ukrainos tolimųjų nuotolių atakos dronų, ir jau įdiegė „FP-5 Flamingo“ – nuo žemės paleidžiamą kruizinę raketą, sveriančią 6000 kg, su 1150 kg kovine galvute ir iki 3000 km veikimo nuotoliu.
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„FP-9“ priklauso visiškai kitai ginklų kategorijai: tai trumpo nuotolio balistinė raketa, suprojektuota pasiekti taikinius, esančius 855 km atstumu, per mažiau nei tris skrydžio minutes, gabenanti 800 kg kovinę galvutę greičiu, viršijančiu 2200 metrų per sekundę (7 machai), o tikėtinas paklaidos spindulys yra 20 m. Raketos ilgis – 9,5 m, o skersmuo – 1,1 m, tad ji yra didesnė už Rusijos balistinę raketą „Iskander-M“, kurios ilgis yra 7,2 m, o skersmuo – 0,95 m.
Šio nuotolio skaičiaus reikšmė yra aiški: Maskva yra maždaug 800 km atstumu nuo Ukrainos šiaurės rytinės sienos, taigi ji patenka į „FP-9“ deklaruotą veikimo zoną. D. Štilermanas „Pressing“ sakė, kad Sankt Peterburgas, kur gimė prezidentas Vladimiras Putinas, taip pat patenka į šį nuotolį.
Jis apibūdino Rusiją kaip monocentrinę šalį, kurioje karinė-pramoninė infrastruktūra, vadovavimo centrai ir politinė valdžia sutelkti nedideliame geografiniame plote, todėl tolimojo nuotolio balistinės raketos yra visiškai kitokios strateginės priemonės nei kruizinės raketos ar dronai. 7 machų greičiu skriejanti balistinė raketa sutrumpina Rusijos oro gynybos sistemoms skirtą įspėjimo laiką taip, kaip to nepadaro subgarsiniu arba kiek didesniu nei viršgarsiniu greičiu skriejanti kruizinė raketa, o perėmimo rodikliai esant tokiam greičiui kelia didelius reikalavimus net tokioms pažangioms sistemoms kaip „S-400“ ir naujesnė „S-500“, iš kurių nė viena nėra įrodžiusi patikimų perėmimo rezultatų prieš šiuolaikines balistines raketas realiomis kovos sąlygomis.
D. Štilermanas tiesiogiai aptarė balistinių raketų ekonominius aspektus, o jo argumentai paneigia paplitusią prielaidą, kad balistinės raketos iš esmės yra ekonomiškesnės už kruizines raketas, skirtas smūgiams iš toli. Jis teigė, kad vienos 300 km nuotolio balistinės raketos su 200 kg kovine galvute paleidimas kainuotų maždaug 600 000 JAV dolerių, o tą pačią 200 kg kovinę galvutę modifikuotas dronas „FP-2“ galėtų nugabenti 380 km už maždaug 40 000 JAV dolerių – todėl trumpo nuotolio balistinės raketos yra neekonomiškos, nebent greitis yra esminis operatyvinis reikalavimas.
Pasak jo, „FP-9“ 855 km nuotolis yra ta riba, kur skaičiai pasikeičia: nė viena Ukrainos dabartiniame arsenale esanti kruizinė raketa negali įveikti tokio atstumo ir išlikti nepaliesta, prasiskverbdama pro daugiasluoksnę oro gynybą aplink Maskvą, todėl balistinė trajektorija tampa vieninteliu tinkamu pristatymo būdu tikslams, esantiems tame nuotolio diapazone.
„FP-9“ programa yra dalis platesnio balistinių raketų plėtros plano, kurį „Fire Point“ kuria lygiagrečiai. „FP-7“ – trumpesnio nuotolio balistinė raketa, sukurta remiantis sovietinės eros raketos perėmėjos „48N6“, naudojamos oro gynybos sistemose „S-400“, korpusu, – 2026 m. vasarį sėkmingai atliko pirmąjį kontroliuojamą bandomąjį skrydį, o D. Štilermanas socialiniuose tinkluose paskelbė patvirtinimą apie paleidimą.
Remiantis „Militarnyi“ paskelbtomis techninėmis specifikacijomis, „FP-7“ nuotolis siekia iki 200 km, jos kovinė galvutė sveria 150 kg, maksimalus greitis – 1500 m/s, o tikėtinas paklaidos spindulys – 14 m. Todėl, kaip teigia pati „Fire Point“, FP-7“ yra maždaug analogiška JAV kariuomenės taktinei raketų sistemai, tačiau kainuoja maždaug perpus pigiau.
„FP-9“ šią logiką perkelia į kokybiškai kitą lygmenį – jos kovinė galvutė yra daugiau nei penkis kartus sunkesnė, o nuotolis – keturis kartus didesnis. Pasak įmonės, 2026 m. numatoma Ukrainos gynybos ministerijos kodifikacija – oficialus patvirtinimo procesas, leidžiantis ginklą naudoti karinėse operacijose.
Gamybos iššūkis, kurį D. Štilermanas viešai apibūdino, yra kietojo raketinio kuro gamykla. Balistinės raketos kietojo kuro variklio gamybai reikalinga specializuota maišymo ir liejimo įranga, galinti vienu kartu apdoroti didelius kuro kiekius – tai pramoninis pajėgumas, kurio Ukraina neturėjo, kol „Fire Point“ nepradėjo jo kurti nuo nulio. D. Štilermanas pasakojo, kad gamykla po daugiau nei metų trukusių statybų ir bandymų, kurių metu įmonė turėjo pati sukurti degalų receptūras, kietėjimo ciklus ir kokybės tikrinimo metodus, neturėdama prieigos prie esamos sovietinės ar rusų techninės dokumentacijos, dabar yra baigta. Jis teigė, kad Ukraina prarado daugiau nei metus – nes pažadėta sovietinių raketų inžinerijos brėžinių techninė biblioteka, kuri būtų suteikusi Ukrainos inžinieriams prieigą prie dešimtmečiais išspręstų problemų, taip ir nebuvo surinkta, nepaisant dviejų iš eilės gynybos ministrų įsipareigojimų.
„Fire Point“ siekiai neapsiriboja tik „FP-9“ – jie apima visiškai atskirą programą, kurią D. Štilermanas vadina „Project Freya“ – tai Ukrainos priešraketinė sistema, sukurta kaip pigesnė alternatyva „Patriot“ sistemai.
2026 m. birželio 3 d. „Fire Point“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip manevruojanti raketa perėmėja „FP-7x“ atlieka kontroliuojamą skrydžio bandymą. D. Štilermanas paaiškino, kad „Freya“ sistema „naudoja FP-7“ raketą perėmėją kaip naikinimo modulį, integruojamą su esamais Vakarų radarais, įskaitant „Saab Giraffe“, „Thales Ground Master 400“ ir „Hensoldt TRML-4D“, ir yra sukurta remiantis atviros programinės įrangos architektūra, specialiai suprojektuota siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio nuotoliniam išjungimui, dėl kurio Kataro „Patriot“ baterijos tapo neveikiančiomis, kai Jungtinės Valstijos sustabdė prieigą Izraelio operacijos, nukreiptos prieš „Hamas“ vadovybę, metu.
Jis apibūdino visą „Freya“ architektūrą kaip sąmoningą atsaką į strateginį pažeidžiamumą, kylantį dėl priklausomybės nuo ginklų, kuriuos užsienio vyriausybės gali vienašališkai išjungti.
Interviu taip pat buvo atskleistos naujos detalės apie „Fire Point“ vertinimą ir nuosavybės ginčus. D. Štilermanas teigė, kad remiantis investicinio banko pasiūlymu surengti uždarą akcijų platinimą, dabartinė bendrovės kapitalizacija viršija 5 mlrd. JAV dolerių.
Jis taip pat atskleidė, kad jo vardą ir pavardę žurnalistai viešai atskleidė be jo sutikimo, ir šį atskleidimą jis susiejo su tuo, kad tuo metu du jo vaikai gyveno su buvusia žmona Rusijoje, kas kėlė tiesioginį pavojų jo asmeniniam saugumui, rašo „Defence Blog“.
Mažas ukrainiečių startuolis, įkurtas žmonių, kurie niekada anksčiau nebuvo gaminę ginklų, dabar eksploatuoja gamybos linijas, kuriose gaminamos kryptinės raketos, dronai, o netrukus – ir balistinės raketos, ir visa tai daroma neturint prieigos prie techninio paveldo, kurį Rusijos raketų inžinieriai kaupė septyniasdešimt metų. Variklio bandymas, kurį Štilermanas apibūdino interviu leidiniui „Pressing“, yra paskutinis didelis techninis iššūkis prieš „FP-9“ skrydį. Jei šis iššūkis bus įveiktas, kitas tikslas, pasak jo, yra Maskva.
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