Mokslas ir ITIšmanyk

Forume, kuriame buvo prekiaujama įsilaužimais į Vakarų tinklus, Lietuva paminėta 66 kartus

2026 m. birželio 30 d. 12:38
2025-aisiais likviduotas didžiausias rusakalbis kibernetinių nusikaltėlių forumas „XSS.is“ buvo vieta, kur gimsta išpirkos reikalaujančios atakos. „Ransomnews“ tyrėjų komanda išnagrinėjo vidinę jo duomenų bazę. Štai jos lietuviškas pjūvis.
Daugiau nuotraukų (1)
2025 m. liepos 22 d. Prancūzijos ir Ukrainos pareigūnai, koordinuojant Europolui, Kyjive sulaikė 38 metų vyrą, įtariamą administravus „XSS.is“ – įtakingiausią pastarojo dešimtmečio rusakalbį kibernetinių nusikaltėlių forumą, išaugusį iš garsios „DaMaGeLaB“ platformos. Pareigūnų vertinimu, forumas turėjo daugiau nei 50 000 narių, o jo administratorius iš tarpininkavimo nusikaltėliams uždirbo per 7 mln. eurų.
Kaip teigia Ransomnews.org, operacija „Ratatouille“ pribloškė visą pogrindį. Tačiau svarbiausia ne pats sulaikymas, o tai, ką forumas reiškė visai ekosistemai. „Ransomnews“ tyrėjai gavo vidinę „XSS“ duomenų bazės kopiją ir ją išanalizavo: 7706 paskyros, 14 509 temos, 123 241 vieša žinutė ir 79 šalys. Visi konkretūs IP adresai, naudotojų vardai ir el. pašto adresai buvo nuasmeninti – skelbiami tik apibendrinti duomenys.
Kur čia Lietuva?
Lietuva forumo pokalbiuose figūravo dažniau, nei galima tikėtis iš tokios mažos šalies. Žinutėse Lietuva (rus. Литва, литовский) paminėta 66 kartus, po kartą sušmėžavo Vilnius ir Kaunas. Septynios paskyros buvo užregistruotos su lietuviškais (.lt) el. pašto adresais, tarp jų – Lietuvos įmonių ir interneto tiekėjų domenai. Tai aiškiai rodo: forumas nebuvo vien teorinė rusiška erdvė, jo pėdsakai siekia ir Baltijos šalis.
Susiję straipsniai
Savarankiškai „mąstantis“ virusas: mokslininkai sukūrė DI „kirminą“, kuris pats ieško aukų

Savarankiškai „mąstantis“ virusas: mokslininkai sukūrė DI „kirminą“, kuris pats ieško aukų

Paviešinote nuotrauką iš kelionės? Sukčiai mato daugiau nei tik jūsų atostogų kryptį

Paviešinote nuotrauką iš kelionės? Sukčiai mato daugiau nei tik jūsų atostogų kryptį

Už nemokamus filmus susimoka saugumu: nuo virusų reklaminiuose skydeliuose iki rusiškų serverių

Už nemokamus filmus susimoka saugumu: nuo virusų reklaminiuose skydeliuose iki rusiškų serverių

Pagal forumo prisijungimų žurnalus, iš Lietuvos užfiksuotos 5 unikalios paskyros ir 5 unikalūs IP adresai. Baltijos kontekste daugiausia aktyvumo rodė Latvija (21 paskyra), Lietuva ir Estija atsiliko (5 ir 4).
Svarbu suprasti, kad kibernetinių nusikaltėlių IP geografija atspindi ne tikrą gyvenamąją vietą, o VPN, hostingo ir „Tor“ maršrutus. Vis dėlto bendras vaizdas aiškus – tai rusakalbė bendruomenė, kurios 62 proc. žinučių teksto parašyta kirilica, rašo Ransomnews.org.
IT saugumasInternetasprogramišiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.