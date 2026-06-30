Forume, kuriame buvo prekiaujama įsilaužimais į Vakarų tinklus, Lietuva paminėta 66 kartus

2025 m. liepos 22 d. Prancūzijos ir Ukrainos pareigūnai, koordinuojant Europolui, Kyjive sulaikė 38 metų vyrą, įtariamą administravus „XSS.is“ – įtakingiausią pastarojo dešimtmečio rusakalbį kibernetinių nusikaltėlių forumą, išaugusį iš garsios „DaMaGeLaB“ platformos. Pareigūnų vertinimu, forumas turėjo daugiau nei 50 000 narių, o jo administratorius iš tarpininkavimo nusikaltėliams uždirbo per 7 mln. eurų.
Kaip teigia Ransomnews.org, operacija „Ratatouille“ pribloškė visą pogrindį. Tačiau svarbiausia ne pats sulaikymas, o tai, ką forumas reiškė visai ekosistemai. „Ransomnews“ tyrėjai gavo vidinę „XSS“ duomenų bazės kopiją ir ją išanalizavo: 7706 paskyros, 14 509 temos, 123 241 vieša žinutė ir 79 šalys. Visi konkretūs IP adresai, naudotojų vardai ir el. pašto adresai buvo nuasmeninti – skelbiami tik apibendrinti duomenys.
Kur čia Lietuva?
Lietuva forumo pokalbiuose figūravo dažniau, nei galima tikėtis iš tokios mažos šalies. Žinutėse Lietuva (rus. Литва, литовский) paminėta 66 kartus, po kartą sušmėžavo Vilnius ir Kaunas. Septynios paskyros buvo užregistruotos su lietuviškais (.lt) el. pašto adresais, tarp jų – Lietuvos įmonių ir interneto tiekėjų domenai. Tai aiškiai rodo: forumas nebuvo vien teorinė rusiška erdvė, jo pėdsakai siekia ir Baltijos šalis.
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Pagal forumo prisijungimų žurnalus, iš Lietuvos užfiksuotos 5 unikalios paskyros ir 5 unikalūs IP adresai. Baltijos kontekste daugiausia aktyvumo rodė Latvija (21 paskyra), Lietuva ir Estija atsiliko (5 ir 4).
Svarbu suprasti, kad kibernetinių nusikaltėlių IP geografija atspindi ne tikrą gyvenamąją vietą, o VPN, hostingo ir „Tor“ maršrutus. Vis dėlto bendras vaizdas aiškus – tai rusakalbė bendruomenė, kurios 62 proc. žinučių teksto parašyta kirilica, rašo Ransomnews.org.