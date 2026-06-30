Išskyrė devynias esmines dabartinių Ukrainos karo technologijų problemas

S. Beskrestnovas yra vienas iš žinomiausių atvirųjų šaltinio žvalgybos ekspertų Ukrainos gynybos bendruomenėje. Vakarų analitikai jį dažnai cituoja dėl jo tiesioginio elektroninės karo veiksmų tendencijų stebėjimo prie kontaktinės linijos, o jo pasiryžimas viešai kalbėti apie Ukrainos trūkumus turi didelę reikšmę būtent todėl, kad jis dirba pačioje ministerijoje, o ne už jos ribų.
Pirmoji problema, kurią nurodo specialistas – serijinės, masinės gamybos sprendimo prieš Rusijos sklendžiančias bombas trūkumas – ne be priežasties užima pirmąją vietą jo sąraše, nes šie ginklai tapo vienu iš pagrindinių iššūkių dabartiniame karo etape. Rusijos KAB serijos valdomosios aviacinės bombos, visų pirma „KAB-500“ ir „KAB-1500“ variantai, kurių kovinės galvutės sveria atitinkamai 500 kg ir 1500 kg, yra paleidžiamos iš „Su-34“ ir „Su-35“ lėktuvų iš iki 70 km atstumo naudojant UMPK sklendimo rinkinį, kuris senosioms nekryptinėms bomboms prideda išsiskleidžiančius sparnus ir palydovinės navigacijos nukreipimo paketą. Ukraina neturi patikimo būdo nuosekliai sulaikyti tokias bombas dideliu mastu – iš dalies todėl, kad norint sulaikyti sklendžiančią bombą reikia arba numušti ją paleidžiantį lėktuvą prieš bombos paleidimą – o tam reikalinga oro pranašumas, kurio Ukraina neturi – arba sukurti pakankamai tankų radarų ir perėmėjų tinklą, kad būtų galima sekti ir atakuoti pačią greitai skriejančią bombą po jos paleidimo, o tam būtent reikalingas toks taktinių radarų tankis, kurį S. Beskrestnovas atskirai įvardija kaip nepakankamą.
Antrasis jo punktas susijęs su tuo, ką jis apibūdina kaip nepateisinamai lėtą Ukrainos elektroninės kovos plėtrą kovojant su Rusijos „mesh“ modemais – radijo tinklų įrangos tipą, kurią Rusija vis sparčiau integruoja į savo „Shahed-136“ dronų parką ir naujesnius „Gerbera“ variantus. „Mesh“ tinklas leidžia dronams suformuoti autonomines perdavimo grandines, kuriose kiekvienas orlaivis perduoda taikymo duomenis ir valdymo signalus kitiems, taip sumažindamas bet kurios atskiros antžeminės valdymo stoties veikimo nuotolio reikalavimus ir žymiai apsunkina ukrainiečių vykdoma trikdymą. Įprastas dronų trukdžių generatorius veikia užtvindydamas dažnių juostą, kurią operatorius naudoja ryšiui su dronu palaikyti. Kovojant su „mesh“ tinklu, dronas gali gauti nurodymus per kitų orlaivių ryšio taškus, o ne tiesiogiai iš antžeminės stoties, todėl trukdžių generatoriaus atakos taškas tampa neaiškus, o jo veiksmingumas – neapibrėžtas. S. Beskrestnovas teigia, kad Ukraina atsilieka tiek kurdama kovos su šia architektūra priemones, tiek įgydama operatyvinę patirtį, reikalingą joms veiksmingai taikyti.
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Trečioji jo nurodyta spraga – dronų problema, kuri daro įtaką ne tik priekinės linijos kaimams, bet ir Ukrainos miestams, įskaitant Chersoną, Charkivą, Zaporižią ir Sumus, kurie yra Rusijos FPV ir kitų atakos dronų ribose. S. Beskrestnovas ragina tobulinti ankstyvojo įspėjimo sistemas ir imtis to, ką jis vadina sistemingais veiksmais kovos su dronais srityje – tokia formuluotė leidžia suprasti, kad dabartinis požiūris yra ad hoc ir fragmentiškas, o ne koordinuotas ir pritaikomas didesniam mastui. Šių miestų gyventojai beveik kasdien kenčia nuo dronų, o patikimos miesto lygio dronų gynybos sistemos nebuvimas daro civilių gyvenimą netoli fronto zonos vis labiau nepakeliamą.
Penktasis trūkumas yra tas, kuris sulaukė didžiausio visuomenės dėmesio Ukrainos gynybos sluoksniuose: vietinių balistinių raketų stoka. S. Beskrestnovas tai apibūdina ne kaip nedidelį trūkumą, o kaip pajėgumą, kurio buvimas „radikaliai pakeistų karo eigą“ – toks vertinimas atitinka tai, kaip Ukrainos gynybos pareigūnai ir analitikai šį klausimą aptarė įvairiuose viešuose forumuose. Balistinės raketos, skriejančios 5 machų greičiu ar greičiau, sutrumpintų Rusijos oro gynybos sistemų sprendimų priėmimo laiką iki kelių sekundžių, skrietų trajektorijomis, kurias radaro sistemos, pritaikytos lėtesnėms grėsmėms, sunkiai sektųsi stebėti, ir galėtų pasiekti tikslus visoje Rusijos teritorijoje, įskaitant vadavietes, logistikos centrus ir gamybos įrenginius, kuriuos lėtesnės kruizinės raketos ir dronai šiuo metu, susidūrę su perėmimais, pasiekia tik po kelių valandų. Ukrainos įmonė „Fire Point“ vykdo „FP-9“ programą būtent remdamasi šia logika, nors 2026 m. viduryje sistema vis dar yra kietojo kuro variklio priešskrydinių antžeminių bandymų etape.
Kalbėdamas apie elektroninę kovą prieš dronų optinius kanalus – savo šeštąjį punktą – Beskrestnovas aiškiai teigia, kad priešas lenkia Ukrainą tiek technologijų, tiek jų taikymo operatyvinės patirties atžvilgiu, ir kad būtent ši konkreti elektroninės karo pajėgumų kategorija galėtų tiesiogiai apsaugoti prie fronto esančias zonas nuo dronų atakų. Rusijos pajėgos sukūrė vis sudėtingesnes optinio trukdymo ir vaizdo perdavimo trikdymo sistemas, skirtas nutraukti FPV dronų operatoriaus tiesioginį vaizdo perdavimą lemiamu susidūrimo momentu, išnaudodamos bet kokio optiniu būdu valdomo ginklo pagrindinį pažeidžiamumą: pilotas turi matyti. S. Beskrestnovas teigia, kad Ukrainos atsakomosios priemonės šioje srityje, palyginti su grėsme, tebėra nepakankamai išvystytos.
Septintoji spraga susijusi su sparčiai iškylančia problema, susijusia su pačios Ukrainos oro operacijomis: trūksta patikrintų sprendimų, kaip apsaugoti Ukrainos vidutinio nuotolio smogiamuosius dronus ir bombonešius nuo Rusijos priešlėktuvinių dronų. Rusija dislokuoja dronų perėmėjus – iš esmės FPV dronus, pritaikytus medžioti Ukrainos orlaivius – pakankamai dažnai, ir S. Beskrestnovas vertina, jog Ukrainos tolimojo nuotolio smogiamosios platformos susidurs su rimtais operatyviniais apribojimais, jei ši problema nebus išspręsta.
Aštuntasis trūkumas išplečia šią problemą į radarų sritį: S. Beskrestnovo vertinimu, Ukrainai šiuo metu trūksta sistemingo technologinio požiūrio į Rusijos taktinių antžeminių radarų sistemų aptikimą ir sunaikinimą, kurias jis apibūdina kaip „priešo akis danguje prie fronto“, turėdamas omenyje radarus, kurie nukreipia Rusijos oro sistemas ir artileriją prieš Ukrainos pajėgas.
Devintasis jo punktas susijęs su navigacija vykdant giluminius smūgius, konkrečiai – su alternatyvų palydovinėms padėties nustatymo sistemoms poreikiu aplinkose, kuriose GPS ir GLONASS signalai susiduria su trukdžiais ar klastojimu. Ukrainos giliųjų smūgių kampanija prieš Rusijos teritoriją tapo pagrindine jos strateginio požiūrio dalimi, o bet koks smūgių tikslumo sumažėjimas dėl navigacijos trukdžių tiesiogiai veikia kampanijos veiksmingumą.
„Į viską žiūriu visiškai blaiviai“, – savo sąrašo pradžioje rašo S. Beskrestnovas. – Ir matau, kad, be teigiamų naujienų apie karą su Rusija, yra ir daugybė technologinių problemų.“
Būtent šis kvalifikuoto optimizmo ir negailestingos konkrečios kritikos derinys verčia šį vertinimą vertinti rimtai, rašo „Defence Blog“. S. Beskrestnovas nėra pesimistas, siekiantis pakenkti ukrainiečių kovos dvasiai, ir jis nėra propagandistas, bandantis retorika užmaskuoti tikras problemas. Jis yra praktikas, nustatantis spragas, kurias, turėdamas galimybę stebėti situaciją fronto linijoje, jis tiesiog privalo pastebėti, ir viešai įrodantis, kad jas išspręsti reikia skubiai.