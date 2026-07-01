Remdamasis Rusijos karinių tinklaraštininkų teiginiais, istorikas pažymėjo, kad pasirašęs karinės tarnybos sutartį, Rusijos kareivis gali tikėtis išgyventi iš viso tik nuo 10 dienų iki trijų savaičių – nuo atvykimo į mokymo poligoną iki mirties mūšyje.
Straipsnyje pabrėžiama, kad šių Rusijos naujokų vidutinė gyvenimo trukmė aktyvių karinių operacijų Ukrainoje metu sumažėjo iki stulbinančių 20–35 minučių. Be to, Rusijos mėnesiniai nuostoliai dabar viršija 30 000 kareivių, o Rusijos kariuomenė patiria aštuonis nuostolius už kiekvieną Ukrainos patirtą nuostolį.
Pasak P. Frankopano, 2026 m. naujų sutartinių kareivių rekrutavimas į Rusijos kariuomenę tuo pačiu metu sumažėjo 30 proc.
„Itin didelį Rusijos aukų skaičių lemia stulbinantis karinių dronų paplitimas – jie tapo veiksmingiausiu Ukrainos ginklu“, – teigiama straipsnyje.
Ši katastrofiška situacija sukėlė intensyvius vidinius nesutarimus. Rusijos karo tinklaraštininkas ir veteranas Aleksandras Luninas apkaltino vadus savo karių kankinimu ir įspėjo, kad jei Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas nesutiks su tiesioginiu pokalbiu, „armija nukreips ginklus prieš Kremlių“.
Nors P. Frankopanas mano, kad revoliucija vis dar mažai tikėtina, jis įspėja, kad Rusijos diktatorius vis labiau desperatiškai stengiasi išlaikyti valdžią.
Ukrainos Generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. birželio 29 d. bendri priešo nuostoliai pasiekė maždaug 1 402 200 kareivių.
Gegužės 20 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis pareiškė, kad nuo 2026 m. pradžios bendras Rusijos kariuomenės nuostolių skaičius viršijo 141 500 kareivių, iš kurių daugiau nei 83 000 priskiriami negrįžtamiems nuostoliams.
Pasak O. Syrskio, Rusijos kariuomenė kasdien praranda mažiausiai 1 000 karių, kurie žūsta arba patiria sužalojimus, rašo „The New Voice of Ukraine“
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