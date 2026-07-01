SBU patvirtino, kad smūgiai į angarus buvo tyčinis, kad dviejuose angaruose atakos metu buvo laikomi naikintuvai „Su-30“ ir „Su-30SM“, ir kad po smūgio angare, kuriame buvo laikomas „Su-30SM“, kilo gaisras, kurį SBU apibūdino kaip sėkmingo pataikymo patvirtinimą. Kiekvieno „Su-30SM“ orlaivio vertė, priklausomai nuo konfigūracijos, yra nuo 30 iki 50 mln. JAV dolerių.
Sakų bazė, įsikūrusi Krymo vakarinėje pakrantėje netoli Novofedorivkos miestelio, maždaug 60 km į pietvakarius nuo Simferopolio, yra viena iš operatyviniu požiūriu svarbiausių Rusijos oro bazių Juodosios jūros regione ir per visą karo laikotarpį nuolat tapdavo Ukrainos tolimųjų operacijų taikiniu.
Rusija užėmė ir pertvarkė šį objektą po Krymo aneksijos 2014 m., paverčiant buvusią Ukrainos jūrų aviacijos bazę pagrindiniu centru, iš kurio veikia fiksuoto sparno koviniai lėktuvai, vykdantys operacijas virš Juodosios jūros, šiaurės vakariniuose Krymo priartėjimuose ir pietiniuose Ukrainos fronto sektoriuose.
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Bazė sulaukė tarptautinio dėmesio 2022 m. rugpjūčio 9 d., kai serija sprogimų sunaikino mažiausiai aštuonis Rusijos lėktuvus jų stovėjimo vietose – incidentą, dėl kurio Ukrainos pareigūnai iš pradžių atsisakė oficialiai prisiimti atsakomybę, tačiau vėlesnėse ataskaitose jis nuosekliai priskiriamas Ukrainos slaptosioms operacijoms, tapdamas vienu iš įspūdingiausių pavienių Rusijos oro pajėgų nuostolių per visą karą iki to momento.
„Su-30SM“, kurį, kaip patvirtino SBU, buvo tiksliname angare, yra galingiausias Rusijos daugiafunkcinis naikintuvas šiame regione – tai smarkiai modernizuota originalaus „Su-30“ versija, kurią Rusijos „Irkut“ korporacija gamina Rusijos kariniam jūrų laivynui ir karinėms oro pajėgoms.
Lėktuvas gali gabenti iki maždaug 8000 kg ginkluotės, pritvirtintos prie dvylikos išorinių tvirtinimo taškų, skrenda maksimaliu 2120 km/h greičiu, o jo kovinis spindulys be degalų papildymo ore siekia maždaug 1500 km, todėl Sakų bazėje dislokuoti lėktuvai gali smogti taikiniams visoje Ukrainoje iš santykinai saugios Krymo oro erdvės.
„Su-30SM“ integruotas pasyvusis elektroninio skenavimo radaras „N011M Bars“, suderinamas su didelio nuotolio „oras-oras“ raketomis, įskaitant „R-77“ ir didesnio nuotolio „R-77–1“, daro lėktuvą viena iš pavojingiausių platformų, su kuriomis susiduria Ukrainos oro gynybos tinklas pietuose, ypač atsižvelgiant į tai, kad Rusija naudojo Kryme dislokuotus orlaivius valdomų bombų ir kruizinių raketų leidimui į taikinius Zaporižios, Chersono ir Odesos srityse.
Pagrindinis „Su-30“ modelis, kurio konstrukcija tapo pagrindu tiek „Su-30SM“, tiek jo pirmtakui, buvo aptiktas viename iš kitų tikrintų angarų šalia „Su-30SM“. Pats bazinis „Su-30“ apima keletą variantų su skirtingomis avionikos ir ginkluotės konfigūracijomis, tačiau visi jie turi tą pačią pagrindinę dviejų variklių, dvivietę konfigūraciją, kuri Rusijos aviacijos planuotojams suteikia tiek oro pranašumą, tiek antžeminio puolimo pajėgumus vienoje platformoje, taip sumažinant orlaivių tipų skaičių, kuriuos tokia bazė kaip Sakų turi išlaikyti, kad galėtų vykdyti jai paskirtą užduočių spektrą.
SBU patvirtinimas buvo pateiktas neįprastai tiesiogine ir kiekybiškai apibrėžta kalba, turint omenyje, kad Ukrainos žvalgybos tarnybos operacijos Kryme iš esmės yra slaptos. Penki patvirtinti smūgiai į angarus, du konkrečiai įvardyti orlaivių tipai, patvirtintas gaisras „Su-30SM“ angare ir pateikta kiekvieno orlaivio vertės sąmata – visa tai yra detalės, kurios daugiau nei tai, ką Ukrainos valdžios institucijos paprastai skelbia iškart po jautraus smūgio okupuotoje teritorijoje, o kiekvieno orlaivio vertės įtraukimas rodo sąmoningą pastangą pateikti operaciją ekonominiais terminais, kurie rezonuoja ne tik su grynai karine auditorija.
Skaičiuojant nuo mažiausiai 30 mln. JAV dolerių iki daugiausiai 50 mln. JAV dolerių už vieną orlaivį, vienas patvirtintas „Su-30SM“ sunaikinimas vienu smūgiu Rusijos gynybos pramonės bazei sukelia didesnes tiesiogines išlaidas nei dešimtys mažesnių dronų atakų prieš atskiras antžemines transporto priemones ar degalų saugyklas, rašo „Defence Blog“.
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