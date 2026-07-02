„Sony“ pranešė nebeleisianti „PlayStation“ žaidimų fiziniu formatu

„Nuo tos dienos nauji žaidimai parduotuvėje „PlayStation Store“ ir mažmeninės prekybos vietose bus prieinami tik skaitmeniniu formatu“, – oficialiame žaidimų platformos „PlayStation“ tinklaraštyje rašė bendrovė.
„Sony“ teigė, kad šis būsimas pokytis „neturi jokios įtakos žaidimams, kurie jau yra arba iki 2028 m. sausio bus išleisti diskuose“.
Šis pranešimas pasirodė tuo metu, kai žaidėjai su nerimu laukia žaidimo „Grand Theft Auto VI“, kuris, kaip prognozuojama, taps visų laikų geriausiai parduodamu kultūros produktu, o rinkoje pasirodys išimtinai skaitmeniniu formatu.
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Socialiniuose tinkluose atsirado nepatenkintųjų, kad, nesant fizinio disko, žaidimas neturės jokios vertės antrinėje rinkoje.
„Tai natūrali kryptis, kuria „Sony Interactive Entertainment“ siekia prisitaikyti prie vartojimo tendencijų, nes bendras susidomėjimas skaitmeninėmis laikmenomis gerokai pranoksta susidomėjimą fiziniais diskais, – teigė bendrovė. – Mes ir toliau siekiame suteikti savo gerbėjams pasaulinio lygio potyrius žaidžiant žaidimus“.