Auditorių išvada: greičiausią mobilųjį ryšį Lietuvoje užtikrina „Telia“

Vokietijos technologijų lyderės „Rohde & Schwarz“ autoriai pažymi, kad atliktame tyrime „Telia“ parodyti rezultatai prilygsta geriausiems mobiliojo ryšio operatoriams visame pasaulyje.
„Lietuva išsiskiria labai aukšta mobiliojo ryšio paslaugų kokybe, o „Telia“ rezultatai lygiuojasi su geriausiais tinklais pasaulyje. Tą galime užtikrintai sakyti kaip vienas pirmaujančių pasaulyje nepriklausomų mobiliojo ryšio tyrimų centrų“, – teigia „Rohde & Schwarz“ pardavimų vadovas Šiaurės ir Baltijos šalims Juha Laukkanen.
„Telia“ pirmauja visose infrastruktūros kategorijose
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2025 m. atlikto tyrimo duomenimis, „Telia“ pirmavo ne tik bendros tinklo kokybės, bet ir mobiliojo interneto greičio, balso skambučių bei kasdienio naršymo kategorijose. Bendrovė pelnė net penkis aukščiausio lygio sertifikatus ir buvo geriausia pagal 24 iš 25 pagrindinių kokybės rodiklių Lietuvoje.
Analizuojant techninius rodiklius, „Telia“ pasiekė itin aukštą skambučių sėkmės ir stabilumo lygį (99,6 proc.), kuris yra 2,6–5,6 procentinio punkto aukštesnis nei kitų vertintų tinklų. Ypač ryškus skirtumas matomas skambučio sujungimo laiko kategorijoje: čia bendrovė surinko 59,2 balo, o tai yra net 8,9 balo daugiau už artimiausią rezultatą ir 12,1 balo daugiau už trečiąją vietą užėmusį operatorių.
Tarp įteiktų sertifikatų – ir įvertinimas už tinklo veikimą realaus laiko paslaugoms. Internetiniai žaidimai ir kitos realaus laiko paslaugos, tokios kaip greičiau kraunami vaizdo įrašai ar debesų kompiuterija, yra jautriausios tinklo kokybei. Čia svarbus ne tik greitis, bet ir itin maža delsa bei stabilumas.
„Telia“ gautas sertifikatas už geriausią tinklą realiojo laiko paslaugoms rodo, kad vartotojai gali tikėtis sklandžios patirties net ir intensyviausiose situacijose. Tai yra pranašumas visiems, kuriems svarbus ne tik greitas, bet ir itin mažos delsos, greitai reaguojantis ryšys.
Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad vertinant realią vartotojų patirtį – greitį, stabilumą ir pasiekiamumą – „Telia“ šiuo metu yra lyderė Lietuvos mobiliojo ryšio rinkoje.
Kaip buvo atliekamas mobiliojo ryšio tinklų tyrimas Lietuvoje?
„Rohde & Schwarz“ atliko nepriklausomus matavimus, kurių metu buvo tiriami visų Lietuvoje veikiančių mobiliojo ryšio operatorių tinklai. Tyrimas buvo atliekamas realiomis sąlygomis, skirtingose šalies teritorijose.
Nepriklausomi tyrėjai nuvažiavo daugiau kaip 6 tūkst. kilometrų ir atliko bandymus skirtingose geografinėse zonose – didžiuosiuose miestuose, mažesniuose miesteliuose, pagrindiniuose transporto keliuose bei rečiau apgyvendintose teritorijose.
Vertinimas apėmė apie 13 tūkst. balso skambučių testų ir daugiau nei 134 tūkst. duomenų perdavimo matavimų. Visi testai buvo atliekami vienu metu naudojant kelis vienodus įrenginius su skirtingų operatorių SIM kortelėmis, todėl buvo užtikrintos identiškos sąlygos visiems tinklams ir galimybė tiesiogiai palyginti jų veikimą.
Tyrime buvo analizuojami pagrindiniai mobiliojo ryšio kokybės parametrai, turintys tiesioginę įtaką vartotojų patirčiai: duomenų perdavimo sparta, ryšio stabilumas, tinklo pasiekiamumas, skambučių kokybė ir tinklo veikimas realaus laiko paslaugose, tokiose kaip vaizdo transliacijos ar internetiniai žaidimai. Surinkti duomenys buvo apdoroti naudojant specializuotą laboratorinę įrangą ir pažangią analitiką, leidžiančią tiksliai įvertinti kiekvieno operatoriaus tinklo našumą.
„Rohde & Schwarz“ – privati aukštųjų technologijų įmonė, kurios būstinė yra Miunchene. Įmonės grupėje dirba daugiau nei 15 tūkst. žmonių. Bendrovės metinės pajamos viršija 3,1 mlrd. eurų, o jos sprendimai naudojami operatorių daugiau nei 70 pasaulio valstybių.