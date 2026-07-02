ES Teisingumo Teismas spręs, ar skirti „Google“ 4 mlrd. eurų baudą už antimonopolio pažeidimą

2018 m. Europos Komisija skyrė JAV technologijų gigantui 4,34 mlrd. eurų baudą. Vėliau, 2022 m. žemesnės instancijos ES Bendrasis Teismas baudą sumažino iki 4,125 mlrd. eurų.
„Google“ 2022 m. priimtą sprendimą apskundė, todėl bylą nagrinėti teko ES Teisingumo Teismui.
2018 m. Komisija, būdama ES konkurencijos priežiūros institucija, apkaltino įmonę „Google“ ir jos patronuojančiąją bendrovę „Alphabet“ pažeidus ES konkurencijos taisykles, siekiant „įtvirtinti savo dominuojančią padėtį bendrosios interneto paieškos srityje“ mobiliuosiuose įrenginiuose su įdiegta operacine sistema „Android“.
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Komisija teigė, kad „Google“ neteisėtai sustiprino savo dominuojančią padėtį, mobiliųjų telefonų gamintojams paieškos sistemą „Google Search“ siūlydama tik kartu su kitomis „Google“ programėlėmis, mokėdama jiems už tai, kad „Google Search“ būtų iš anksto įdiegta kaip vienintelė paieškos programėlė, ir trukdydama kurti konkuruojančias programėles.
Ši byla yra viena iš kelių antimonopolinių ginčų tarp Europos Komisijos ir „Google“ dėl pastarosios įtakos rinkai.
2021 m. „Google“ pralaimėjo teismo bylą dėl 2,4 mlrd. eurų dydžio baudos už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje reklamuojant savo pačios mažmeninės prekybos paslaugas ir pateikė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo.
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