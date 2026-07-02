Rusija skelbia Maskvos regione perėmusi ypatingą Ukrainos raketą – štai kodėl tai svarbu

Rusijos ministerija nenurodė, kur įvyko perėmimas, ir nepatikslino raketos tipo. Tačiau šis pareiškimas pasirodė po to, kai Rusijos ir Ukrainos atvirų šaltinių analitikai pranešė apie oro gynybos veiklą ir didelį kraterį Maskvos srityje, o tai paskatino spėliones, kad Ukraina galėjo paleisti balistinės raketos klasės ginklą Rusijos sostinės regiono link.
Pirminis pastebėjimas buvo pateiktas prorusiško karinio „Telegram“ kanalo „Voenyj Osvedomitel“, kuris pranešė, kad suveikus raketų aliarmui Maksvos srityje, oro gynybos sistemos „S-300“ arba „S-400“ veikė dideliame aukštyje. Kanalas apibūdino susidūrimo pobūdį kaip neįprastą dronui ar kruizinei raketai ir paminėjo didelį kraterį, susidariusį nuo perimto objekto. Taip pat buvo teigiama, kad negalima atmesti galimybės, jog tai buvo Ukrainos balistinė raketa – tačiau pabrėžta, kad turimi įrodymai yra netiesioginiai.
Ukrainos atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) grupė „CyberBoroshno“ vėliau identifikavo kraterio geografinę vietą netoli Judanovkos kaimo Maskvos srityje, palei Varšuvos greitkelio koridorių į pietvakarius nuo Maskvos. Ši vieta yra giliai Rusijos teritorijoje ir tapo pagrindine diskusijų tema dėl atstumo nuo Ukrainos ir pranešimų apie smūgio vietos charakteristikas.
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Liepos 1 d. Rusijos gynybos ministerijos pareiškimas nepatvirtina, kad Judanovkos kraterį sukėlė raketa, kuri, kaip teigiama, buvo perimta. Jis taip pat nepatvirtina, kad ginklas buvo balistinis. Vis dėlto frazė „tolimojo nuotolio operatyvinė-taktinė raketa“ yra įdomi, nes skiriasi nuo įprastų Maskvos viešų nuorodų į Ukrainos dronus, valdomas bombas, HIMARS raketas ar kruizines raketas.
Šį incidentą nagrinėjantys analitikai sutelkė dėmesį į tris veiksnius: pranešimus apie oro gynybos operaciją dideliame aukštyje, kraterio dydį ir atstumą nuo Ukrainos. Šie rodikliai kartu paskatino kai kuriuos OSINT šaltinius daryti prielaidą, kad objektas galėjo būti sunki balistinė raketa, o ne dronas ar kruizinė raketa.
Vienas iš galimų variantų, kurį aptaria analitikai, yra Ukrainos „FP-9“ – šalyje sukurta sunki balistinė raketa, susijusi su kompanija „Fire Point“. Šis ryšys lieka nepatvirtintas. Nė vienas oficialus Ukrainos šaltinis nepatvirtino paleidimo, viešai nebuvo identifikuoti jokie nuolaužų fragmentai, o tiesioginio vizualinio patvirtinimo, siejančio Maskvos srities incidentą su „FP-9“, taip pat nėra.
„Fire Point“ vyriausiasis konstruktorius ir vienas iš įkūrėjų Denysas Štilermanas anksčiau sakė, kad įmonė ruošiasi „FP-9“ variklio bandymams, ir jei patikrinimas bus sėkmingas, planuoja pereiti prie skrydžio bandymų. Jis apibūdino raketą kaip sistemą, skirtą pasiekti Maskvą, todėl birželio 30 d. incidentas tampa reikšmingu atsižvelgiant į Ukrainos plečiamas tolimojo nuotolio smūgių programas.
Paskelbtose „FP-9“ specifikacijose raketa apibūdinama kaip maždaug 9,5 metro ilgio ir 1,1 metro skersmens, kurios deklaruojamas veikimo nuotolis siekia maždaug 855 kilometrus, ir turinti didel3 konvencinę kovinę galvutę. Jei šie duomenys teisingi, šie parametrai reikštų, kad iš Ukrainos teritorijos būtų galima pasiekti Maskvą. Be to, dėl šių parametrų ši raketa priklausytų kitai klasei nei Ukrainos vienkartinio naudojimo atakos dronai ir tolimųjų nuotolių kruizinių raketų programos.
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