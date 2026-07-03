Dar daugiau mįslių: ukrainiečiai neigia populiarią versiją apie Maskvos srityje numuštą neįprastą raketą

Šis paneigimas yra svarbus, nes „Fire Point“ yra vienintelė Ukrainos įmonė, viešai susiejusi savo balistinių raketų kūrimo darbus su raketomis, galinčiomis pasiekti Rusijos sostinę. Kitos Ukrainos įmonės taip pat dirba prie balistinių raketų projektų, tačiau jų tapatybė ir programos tebėra griežtai slepiamos, todėl analitikams lieka mažai viešų įrodymų, kuriuos būtų galima palyginti su objektu, kuris, kaip pranešama, buvo perimtas netoli Judanovkos kaimo, esančio į pietvakarius nuo Maskvos.
Liepos 1 d. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos perėmė „tolimojo nuotolio operatyvinę-taktinę raketą“, tačiau nenurodė raketos tipo, perėmimo vietos ir nepateikė nuolaužų nuotraukų. Rusijos valstybinė ir vietinė žiniasklaida, įskaitant „Interfax“, pakartojo ministerijos formuluotę ir pranešė, kad per tą patį ataskaitinį laikotarpį Rusijos oro gynybos pajėgos taip pat numušė valdomas bombas ir šimtus Ukrainos fiksuoto sparno dronų.
Ši oficiali Rusijos formuluotė suteikė incidentui naują svarbos lygį, tačiau neišsprendė pagrindinio klausimo. Ministerija neapibūdino raketos kaip balistinės, nepatikslino, ar perėmimas įvyko virš Maskvos srities, ir nesusiejo savo pareiškimo su krateriu, kurio geografinę vietą vėliau nustatė Ukrainos OSINT šaltiniai.
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Ukrainos OSINT grupė „CyberBoroshno“ vėliau identifikavo kraterio geografinę vietą netoli Judanovkos. Ši vieta tapo pagrindine diskusijų tema, nes ji yra gerokai už žinomų Ukrainos sovietinės eros taktinių balistinių raketų pasiekiamumo ribų ir už viešai dokumentuoto JAV tiekiamų ATACMS raketų, kurias Ukraina naudoja nuo 2023 m., veikimo nuotolio.
Būtent nuotolio problema kelia sunkumų paaiškinant, kas yra ta neatpažintoji raketa. Remiantis „Lockheed Martin“ paskelbtomis specifikacijomis, JAV pagamintos taktinės kariuomenės raketų sistemos ATACMS, paleidžiamos iš HIMARS ir „M270“ paleidimo įrenginių, maksimalus nuotolis siekia 300 km. Senesnės Ukrainos turimos sovietų suprojektuotos taktinės balistinės raketos „Točka-U“ turi žymiai mažesnį žinomą nuotolį, paprastai nurodomą iki 120 km, todėl jos netinka smūgiui, kurio tikslas – Maskvos sritis, paleidžiant raketą iš Ukrainos kontroliuojamos teritorijos.
Šie apribojimai neįrodo, kad raketa buvo naujas Ukrainos balistinis ginklas, tačiau jie susiaurina žinomų kandidatų ratą. Raketa, pasiekianti Maskvos sritį iš Ukrainos, turėtų turėti žymiai didesnį nuotolį nei gali užtikrinti ATACMS ar „Točka-U“. Būtent todėl OSINT diskusijos greitai pasisuko link naujų Ukrainos vidaus tolimųjų nuotolių raketų programų, dar prieš „Fire Point“ „FP-9“ ryšio su šiuo incidentu paneigimo.
„Fire Point“ atkreipė dėmesį, nes Ukrainos gynybos ataskaitose ši raketa apibūdinama kaip sunkioji balistinė raketa, kurios skrydžio nuotolis, kaip teigiama, siekia apie 855 km], ilgis – maždaug 9,5 m, skersmuo – apie 1,1 m, o kovinės galvutės svoris, kaip teigiama, yra 800 kg. Paskelbtuose aprašymuose taip pat nurodytas greitis – apie 2200 m/s, todėl ji priskiriama klasei, kuri gerokai pranoksta vienkartinius atakos dronus ar kruizines raketas.
„Reuters“ birželio mėnesį pranešė, kad „Fire Point“ planavo vasarą pradėti „FP-9“ skrydžių bandymus, o rudenį – bandymus kovos sąlygomis, tuo pačiu toliau kurdama raketą perėmėją „FP-7X“, skirtą Europos oro gynybos koncepcijai, kurioje naudojama Vokietijos kompanijos „Hensoldt“ radaro technologija. Atskiruose Ukrainos gynybos šaltinių pranešimuose teigiama, kad D. Štiliermanas „FP-9“ variklį apibūdino kaip likusią pagrindinę kūrimo kliūtį, dėl ko bet koks neįprastas tolimojo nuotolio balistinis incidentas netoli Maskvos tapo ypač jautrus klausimas šiai įmonei.
Todėl D. Štiliermano paneigimas nukreipia šią istoriją nuo paprasčiausio viešo paaiškinimo. Jei raketa nebuvo „FP-9“, o Rusijos teiginys apie tolimojo nuotolio operatyvinės-taktinės raketos perėmimą yra teisingas, tuomet šis objektas gali būti susijęs su kita Ukrainos balistine programa, kitokio tipo tolimojo nuotolio raketa arba Rusijos klaidingu klasifikavimu. Nė viena iš šių galimybių negali būti laikoma patvirtinta be nuolaužų vaizdų, Ukrainos pripažinimo ar tikslesnių Rusijos duomenų.
Ukraina turi aiškių priežasčių išlaikyti bet kokius naujus balistinių raketų pajėgumus paslaptyje. Tolimojo nuotolio smūgių programos priklauso nuo netikėtumo, gamybos, užtikrinančios išlikimą, ir neaiškumo dėl paleidimo vietų. Rusija taip pat turi priežasčių nuslėpti detales – nes pripažinus naują Ukrainos raketą, galinčią pasiekti Maskvos sritį, kiltų nepatogūs klausimai apie oro gynybos aprėptį aplink sostinę.
Dėl to viešai prieinama informacija atsiduria keistoje padėtyje. Rusija teigia, kad perėmė tolimojo nuotolio operatyvinę-taktinę raketą. OSINT grupės teigia, kad krateris netoli Judanovkos atitinka Maskvos srities incidento geografines aplinkybes. „Fire Point“ vyriausiasis konstruktorius teigia, kad ta raketa nebuvo „FP-9“. Žinomos Ukrainos balistinės raketos, kurias tiekė partneriai arba kurios buvo paveldėtos iš sovietinių laikų, neturi pakankamo nuotolio, kad paaiškintų tokią skrydžio trajektoriją iš Ukrainos teritorijos, apibendrina „Defence Blog“.
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