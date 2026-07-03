Rusijoje – karinės technikos išpardavimas

Įranga šiuo metu saugoma karinio poligono teritorijoje Petrovkos kaime, Miasnikovskio rajone. Pardavimui iškelta dešimtys tankų, pėstininkų kovos mašinų, šarvuotų personalo transporterių ir kitų kariuomenės transporto priemonių.
Sąraše yra 22 tankai „T-80“, 5 tankai „T-64“, 1 tankas „T-90“, 12 tankų „T-72“, 6 tankai „T-62“, 22 pėstininkų kovos mašinos „BMP-1“, 25 pėstininkų kovos mašinos „BMP-2“, 1 „BMP-1KSH“, 2 „BRM-1K“ vienetai, 1 „BREM-L“ vienetas, 1 „BREM-1“ vienetas, 4 „BTR-80/82“ vienetai, 1 „BTR-80“ vienetas, 1 „BTR-50“ vienetas, 11 „MT-LB“ vienetų, 1 „ATS-59“ vienetas ir 1 „BTS-4“ vienetas.
Be to, aukcione siūloma 1 „KamAZ-43114“, 2 „GAZ-66“, 2 „VAZ-2106“, 1 „VAZ-2101“, 1 „VAZ-2121“, 10 „UAZ“ , 2 „GAZ“ mašinos, 2 „Desertcross“ visureigiai ir 1 „MAZ“.
Visos aukcione siūlomos transporto priemonės buvo pripažintos netinkamomis tolesniam naudojimui pagal paskirtį. Jos bus parduodamos tik kaip metalo laužas (juodasis ir spalvotasis metalas), rašo „Militarnyj“.
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