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Rusijoje – karinės technikos išpardavimas

2026 m. liepos 3 d. 10:48
Lrytas.lt
Rusijos Federacijos Rostovo srityje aukcionui buvo pateikta didelė partija iš eksploatacijos pašalintos karinės technikos – apie 300 vienetų. Ši informacija buvo paskelbta oficialioje internetinėje platformoje „GIS Torgy“. Bendra visų partijų vertė viršija 562 000 JAV dolerių.
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Įranga šiuo metu saugoma karinio poligono teritorijoje Petrovkos kaime, Miasnikovskio rajone. Pardavimui iškelta dešimtys tankų, pėstininkų kovos mašinų, šarvuotų personalo transporterių ir kitų kariuomenės transporto priemonių.
Sąraše yra 22 tankai „T-80“, 5 tankai „T-64“, 1 tankas „T-90“, 12 tankų „T-72“, 6 tankai „T-62“, 22 pėstininkų kovos mašinos „BMP-1“, 25 pėstininkų kovos mašinos „BMP-2“, 1 „BMP-1KSH“, 2 „BRM-1K“ vienetai, 1 „BREM-L“ vienetas, 1 „BREM-1“ vienetas, 4 „BTR-80/82“ vienetai, 1 „BTR-80“ vienetas, 1 „BTR-50“ vienetas, 11 „MT-LB“ vienetų, 1 „ATS-59“ vienetas ir 1 „BTS-4“ vienetas.
Be to, aukcione siūloma 1 „KamAZ-43114“, 2 „GAZ-66“, 2 „VAZ-2106“, 1 „VAZ-2101“, 1 „VAZ-2121“, 10 „UAZ“ , 2 „GAZ“ mašinos, 2 „Desertcross“ visureigiai ir 1 „MAZ“.
Visos aukcione siūlomos transporto priemonės buvo pripažintos netinkamomis tolesniam naudojimui pagal paskirtį. Jos bus parduodamos tik kaip metalo laužas (juodasis ir spalvotasis metalas), rašo „Militarnyj“.
karinė technikaRusijaAukcionas
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