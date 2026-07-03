Vilniaus programėlė „Kovas“ nuo šiol siųs saugumo pranešimus anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis

„Tobulindami programėlę „Kovas“, atsižvelgiame į vilniečių išsakomas pastabas. Viena jų – poreikis gauti su saugumu susijusią informaciją ir kitomis kalbomis. Nežinia ekstremaliųjų situacijų metu kelia papildomą paniką, todėl išplėtėme kalbų pasirinkimą iki keturių“, – savivaldybės pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kiekvienas, turintis programėlę, nustatymuose galės pasirinkti pagrindinę kalbą: dešiniajame programėlės kampe reikės paspausti nustatymų ikoną, spustelti laukelį „Kalbos pasirinkimas“ ir pažymėti reikalingą kalbą. Jei tokio pasirinkimo nėra, reikės atnaujinti programėlę.
Atlikus šiuos žingsnius, programėlėje pateikiama informacija bus rodoma pasirinkta kalba. Svarbu atkreipti dėmesį, kad siekiant kuo greičiau informuoti apie įvykius, pranešimai skirtingomis kalbomis bus verčiami automatiškai. Programėlės naudotojai turės galimybę peržiūrėti ir originalų pranešimą, jeigu prireiktų papildomai pasitikslinti informaciją alternatyviais būdais.
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Kaip nurodo Vilniaus miesto savivaldybė, kad programėle „Kovas“ būtų galima naudotis nepriklausomai nuo aplinkybių, o esant pavojui kiltų kuo mažiau chaoso, svarbiausia informacija yra pasiekiama ir be interneto. Programėlėje galima išsisaugoti ir žemėlapio sluoksnius.
„Be interneto ryšio galima naudoti tris žemėlapio sluoksnius: priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai. Kad išvardytus sluoksnius būtų galima naudoti bet kokiomis aplinkybėmis, apatinėje įrankių juostoje reikia pasirinkti laukelį „Žemėlapiai“ ir atsisiųsti šiuos sluoksnius.
Tai galima padaryti dviem būdais: atsisiųsti po vieną spaudžiant ikonėles su rodyklėmis arba atsisiųsti viską vienu mygtuko „Naudoti žemėlapį be interneto“ paspaudimu. Jei tokio pasirinkimo nematote, gali tekti atnaujinti programėlę užsukus į „Google Play“ arba „App Store“, – teigiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime.
Anot sostinės savivaldybės, žemėlapyje galima ne tik peržiūrėti pažymėtus objektus, bet ir naviguoti tarp skirtingų taškų. Pasirinkus aktualią vietą žemėlapyje, pvz. artimiausią priedangą, ir paspaudus „Naviguoti“, ekrane atsiranda melsva spalva pažymėtas maršrutas. Ši navigacija be interneto veikia tik programėlėje „Kovas“, todėl reikėtų pasirinkti būtent šį variantą.
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