Ukrainos taikiklyje – Rusijos kosminiai ryšiai: kodėl tokios atakos yra ypač skausmingos Rusijai

Birželį Ukraina ne vieną naktį atakavo Rusiją tolimojo nuotolio dronais. O birželio 30-osios naktį Dubnos mieste Maskvos srityje buvo pakartotinai atakuotas didžiausias Rusijoje kosminių ryšių centras (KRC) „Dubna“. Apie tai pranešė Ukrainos Telegram“ kanalas „Supernova“.
Šis šaltinis paskelbė liudininko vaizdo įrašą, nufilmuotą nuo Dubnos upės kranto, kuriame matyti dūmų stulpas, kylantis, tikėtina, iš šio centro. Remiantis „Supernova“ informacija, per ataką prieš centrą vienas iš Rusijos karių mirė nuo patirtų sužalojimų. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas pareiškė, kad per ataką mieste dronų nuolaužos apgadino „administracinį pastatą“.
Birželio 24 d. naktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronai taip pat smogė KRC „Vladimir“ Gus-Chrustalnyje. Ukrainos gynybos pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad buvo apgadinti ir užsidegė du komplekso pastatai. Remiantis Ukrainos kariuomenės duomenimis, Vladimiro srities centrinė ryšių stotis „užtikrina palydovinių ir tolimųjų kosminių ryšių sistemų veikimą“, kurios naudojamos, be kita ko, Rusijos Federacijos saugumo struktūrų interesams. Rusijos valdžia apie šį smūgį nepranešė.
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O birželio 22-osios naktį, kaip teigia Ukrainos valdžios institucijos, pirmuoju smūgiu į „Dubna“ centrą buvo sunaikintos 32 metrų aukščio „Mark-IV“ antena, naudojamos palydoviniam ryšiui, aparatūra ir modulinis kompleksas, taip pat techninis pastatas šalia šios antenos“. Be to, smūgis buvo nukreiptas į pagrindinį gamybos ir administracinį (aparatinį-programinį) korpusą.
Didelė antena
„KRC „Vladimir“ teikia palydovinio ryšio paslaugas komercinėms įmonėms, kariuomenei ir įvairioms federalinėms institucijoms“, – pasakoja Rusijos ekspertas, sutikęs bendrauti su „Nova-Europa“ anonimiškai. – Ten esanti valdymo ir matavimo stotis leidžia palaikyti nepertraukiamus ryšio kanalus su geostacionariais telekomunikacijų „Express-AM“ serijos palydovais ir valdyti šiuos palydovus, užtikrinant skaitmeninės televizijos ir radijo transliacijas, plačiajuostį interneto ryšį, telefoninį ir valdžios ryšį.“
KRC „Dubna“, pasak Rusijos eksperto, yra didžiausias Rusijos kosminės ryšių centras. Iš viso Rusijoje yra penki tokie centrai. „Dubna“ pradėjo veikti 1980 metais. Šiandien šis centras priklauso Kosminio ryšio tarnybai ir yra įtrauktas į šalies kritinės informacinės infrastruktūros objektų sąrašą.
„Iš esmės KRC – tai labai didelė antena, leidžianti perduoti duomenis į palydovą ir gauti iš orbitos bet kokius duomenis, – teigia Rusijos ekspertas. – Kadangi labai daug Rusijos palydovų pirmiausia tarnauja kariuomenei ir specialiosioms tarnyboms, jie siunčia atitinkamą informaciją: vietovės nuotraukas, įvairius žvalgybos duomenis, informaciją, reikalingą raketų ir dronų nukreipimui į tikslą. Todėl Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi visišką teisę laikyti KRC kariniais objektais ir juos atakuoti.“
„Dubna“ – didžiausias Rusijoje kosminių ryšių centras, užtikrinantis stabilius kosminius ryšius Rusijos kariuomenei karinių ryšių srityje, žvalgybos veiklos vykdymą ir Rusijos kariuomenės koordinavimą laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. – sako „Novaja-Europa“ karinis-politinis apžvalgininkas iš grupės „Informacinis pasipriešinimas“ Aleksandras Kovalenko. – Todėl smūgiai šiam objektui atitinka Ukrainos strategiją, kuria siekiama nutraukti Rusijos ryšius. Bet kokia didelio masto karinė operacija remiasi ryšiais ir logistika. Kai rusams buvo atjungtas „Starlink“, Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo sistemingai nutraukinėti Rusijos Federacijos kariuomenės bendruosius ryšius, griaudamos retransliavimo mazgus ir telekomunikacijų centrus. Šiandien vyksta tikra tokių objektų medžioklė. Smūgis „Dubnai“ – tai ryšių sutrikdymas strateginiu lygmeniu. Jei pavyks nutraukti Rusijos palydovų kontrolę, tai turės milžinišką reikšmę kariniams veiksmams.“
Pasak Rusijos eksperto, dronai negalėjo padaryti lemiamų pažeidimų „Dubnai“. Atviruose šaltiniuose neįmanoma rasti duomenų apie žalą, kurią patyrė Rusijos kosminės ryšių centras. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad praktiškai visa elektroninė įranga tokiuose objektuose yra užsienio gamybos. Ji kainuoja milžiniškas sumas, o dėl sankcijų Rusijos pusei gali tapti visiškai neprieinama. Ekspertas mano, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos kosminės ryšių centrus artimiausiu metu tęsis, rašo „Novaja Gazeta“.
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