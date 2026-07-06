Virš Lietuvos – išskirtinis prancūzų karių sveikinimas: vilniečiai iš pradžių sunerimo

Jį perdavė Baltijos oro policijos misiją vykdantys Prancūzijos kariai kartu su Prancūzijos ambasada.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip virš debesų skrendantis Prancūzijos karinių oro pajėgų pilotas rankose laiko plakatą su Lietuvos ir Prancūzijos vėliavomis bei užrašu:
„Sveikiname su Liepos 6-ąja mūsų partnerius ir sąjungininkus!
G. Nausėda akcentavo Lietuvos atsparumą ir vienybę: neramią kaimynystę išmokome paversti pranašumu
„Iš Lietuvos padangės Jums skrieja Baltijos oro policijos misiją vykdančių Prancūzijos karių ir Prancūzijos ambasados sveikinimai su Valstybės diena! #StrongerTogether
Depuis le ciel lituanien, les militaires français engagés dans la mission Baltic Air Policing et l’ambassade de France vous souhaitent une joyeuse Journée de l'État ! #StrongerTogether“ , – dalydamasi vaizdo įrašu feisbuke rašė Prancūzijos ambasada.
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Taip Baltijos oro policijos misiją vykdantys kariai iš Lietuvos padangės perdavė šiltą sveikinimą mūsų šaliai Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga.
Tiesa, žemai virš Vilniaus praskridęs orlaivis neliko nepastebėtas ir sukėlė šiek tiek nerimo socialiniuose tinkluose.
Netrukus po skrydžio internautai ėmė dalytis pastebėjimais bei klausti, kas sukėlė garsų triukšmą danguje.
Feisbuko grupėje „Lithuanian aviation / Lietuvos aviacija“ vienas vartotojas rašė: „Ką tik praskrido super žemai ir garsiai jet (angl. reaktyvinis lėktuvas), girdėjot? Vilnius.“
Vieni juokavo ir spėliojo, kas vyksta, o kiti netrukus paaiškino, kad tai – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga surengtas sveikinimas.
Liepos 6-oji Mindaugo karūnavimo dienaSveikinimasaviacija
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