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„Microsoft“ savo „Xbox“ padalinyje naikina 3200 darbo vietų

2026 m. liepos 7 d. 08:19
Marius Jakštas
JAV technologijų milžinė „Microsoft“ pirmadienį paskelbė savo „Xbox“ vaizdo žaidimų padalinyje naikinanti apie 3200 darbo vietų. „Xbox“ generalinė direktorė Asha Sharma tai vadino „svarbiausia restruktūrizacija“ įmonės istorijoje.
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„Šiandien mūsų verslas nėra geros būklės“, – darbuotojams skirtame el. laiške, kuris buvo paskelbtas platformoje „X“, rašė A. Sharma. Vadovės teigimu, šiuo metu kai kurie projektai turi įveikti per didelį valdymo lygmenų skaičių, o sudėtinga organizacinė struktūra lėtina sprendimų priėmimą. Pasak jos, po pertvarkos valdymo lygmenų skaičius bus sumažintas iki ne daugiau kaip penkių, o kai kur, kur tai įmanoma, – iki trijų.
A. Sharma teigė, kad 1600 darbo vietų neliks nedelsiant, o likusių atleidimų procesas bus užbaigtas per 12 mėnesių. Pasak jos, grupė taip pat atsisveikins su keturiomis videožaidimų kūrimo studijomis.
Direktorė atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais sumažėjo videožaidimus žaidžiančiųjų skaičius ir laikas, praleidžiamas juos žaidžiant „Xbox“ platformose.
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A. Sharma rašė, kad ši restruktūrizacija skirta „Xbox“ verslo augimui ateityje, ir kad ji nori, jog įmonė galiausiai pasiektų daugiau nei 1 mlrd. kasdieninių vartotojų.
Nuo to laiko, kai 2023 m. pabaigoje užbaigė maždaug 69 mlrd. JAV dolerių vertės studijos „Activision Blizzard“ įsigijimą, „Microsoft“ videožaidimų srityje jau panaikino tūkstančius darbo vietų.
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