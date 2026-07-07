Moderniausias Rusijos naikintuvas nesugebėjo sunaikinti Ukrainos dronų?

Internete paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip „Su-57“ manevruoja netoli artėjančių dronų virš Omsko – Sibiro miesto, esančio maždaug 2500 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad šis naikintuvas buvo pakeltas kaip paskutinė Rusijos didžiausios Omsko naftos perdirbimo gamyklos gynybos linija, tačiau jam nepavyko užkirsti kelio smūgiui.
Kaip rodo nepriklausomo Rusijos leidinio „Meduza“ dar 2026 m. birželio pabaigoje paskelbta analizė, „Gazprom Neft“ priklausanti Omsko naftos perdirbimo gamykla, galinti per metus perdirbti daugiau nei 20 milijonų tonų žalios naftos, buvo viena iš vos dviejų tarp dešimties didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurių iki šiol nebuvo atakavę Ukrainos dronai. Kitas toks objektas – toli į rytus, Irkutsko srityje esanti Angarsko naftos chemijos bendrovė.
Dėl atstumo nuo Ukrainos Omsko naftos perdirbimo gamykla buvo vienas iš sunkiausiai pasiekiamų taikinių, o regione pirmasis įspėjimas apie dronų grėsmę buvo paskelbtas tik birželio 10 d. – tąkart incidentas praėjo be jokių patvirtintų smūgių.
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Ukrainos Generalinis štabas teigė, kad iki liepos pradžios šalies vykdoma platesnio masto sisteminga kampanija jau buvo paralyžiavusi maždaug 43 procentus visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, o tai sukėlė degalų normavimą ir eiles prie degalinių dešimtyse Rusijos regionų gerokai prieš šios savaitės ataką prieš Omską.
„Su-57“ buvimas virš Omsko atitinka tendenciją, kurią aviacijos analitikai jau buvo pradėję dokumentuoti dar prieš šį konkretų incidentą. Aviacijos žurnalistas Tomas Newdickas, 2026 m. liepos pradžioje rašydamas leidiniui „The War Zone“, pranešė, kad Rusija bent dalį iš savo nedaug turimų „Su-57“ naikintuvų specialiai pertvarkė dronų ir kruizinių raketų, keliančių grėsmę naftos perdirbimo gamykloms ir gynybos pramonės objektams, perėmimams – remdamasis nuotraukomis, kuriose matyti, kad naikintuvai gabena išorines trumpo nuotolio „oras-oras“ raketas „R-73“ ir „R-74“ kartu su nauju taikymo moduliu, sumontuotu prie kairės pusės variklio.
T. Newdickas pažymėjo, kad, manoma, Rusija iš viso eksploatuoja tik apie devynis „Su-57“ naikintuvus – orlaivius, kurie ilgą laiką buvo laikomi strateginiu turtu, skirtu užtikrinti Rusijos oro pranašumą, o ne priemone, skirta pigusių puolamųjų dronų medžioklei – ir teigė, kad Rusijos oro pajėgų „stebuklingo ginklo“ pritaikymas kovai su dronais rodo rimtus Rusijos antžeminės oro gynybos trūkumus, nes gerai veikiantis „Pancir“ artimojo nuotolio sistemų ir „S-300“ arba „S-400“ tolimojo nuotolio baterijų tinklas paprastai galėtų atlikti šią užduotį visai nenaudodamas retų penktosios kartos naikintuvų.
Kanalas „Exilenova+“ pranešė apie seriją sprogimų Omske liepos 6 d. popietę, kai virš miesto buvo matyti kylantis dūmų stulpas – ir atskirai iškėlė prielaidą, kad naftos perdirbimo gamyklą greičiausiai smogė naujos modifikacijos „Fire Point“ gaminamas dronas „FP-1“, pasižymintis netipine sparnų geometrija. Tai buvo pirminis pranešimas, kuriame iš pradžių buvo aprašyti mažiausiai du patvirtinti smūgiai į objektą, kol vėliau pasirodę nuotraukų ir vaizdo įrašų įrodymai parodė, kad patvirtintų smūgių skaičius yra žymiai didesnis.
Po atakos pasirodžiusios nuotraukos ir vaizdo įrašai patvirtina, kad smūgis pasiekė tikslą – juose matyti, kaip bent septyni dronai pataiko į naftos perdirbimo kompleksą. Šie įrodymai rodo, kad šis incidentas gerokai pranoksta ankstesnius, nepatvirtintus teiginius apie tai, jog „Su-57“ nepavyko sustabdyti atakos – ir tampa patvirtintu sėkmingu smūgiu prieš vieną iš sudėtingiausių Rusijos taikinių.
Šis patvirtintas smūgis turi strateginę reikšmę, gerokai pranokstančią vieno objekto ribas – tai išsamiai paaiškino Ukrainos įmonės „Fire Point“ generalinė direktorė ir techninė vadovė Iryna Terekh.
„Pasiekimas įgyvendintas. Iki šiandien Omsko naftos perdirbimo gamykla buvo viena iš vos dviejų gamyklų dešimtuke, į kurias niekada nebuvo pataikę Ukrainos dronai. Kita – Angarsko naftos chemijos bendrovė Irkutsko srityje. Abi yra už Uralo. Buvo tikimasi, kad ji padės sušvelninti degalų krizę po sėkmingos Ukrainos gynybos pajėgų kampanijos (kad suprastumėte mastą: jos pajėgumas beveik dvigubai didesnis nei Maskvos naftos perdirbimo gamyklos). Be to, tai vienintelė Rusijos naftos perdirbimo gamykla, gaminanti krekingo katalizatorius, t. y. komponentą, nuo kurio priklauso antrinis perdirbimas kitose gamyklose“, – sakė I. Terekh.
Nepriklausomai nuo to, kokį vaidmenį „Su-57“ atliko ar neatliko bandydamas sustabdyti ataką, patvirtintas rezultatas ant žemės yra toks: didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kuri anksčiau buvo laikoma apsaugota vien dėl atstumo, nebepriklauso vis trumpėjančiam nepaliestų taikinių sąrašui – o naikintuvų parkas, kuriuo Maskva dabar remiasi gindama tai, kas liko, dar turi įrodyti, kad gali išlaikyti tą gynybos liniją geriau nei tai padarė šį kartą, rašo „Defence Blog“.
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